Terrassa comença a descontaminar el solar del carrer del Gasòmetre

Ahir dilluns Terrassa va iniciar els treballs per descontaminar el solar situat al carrer del gasòmetre. Es tracta d’un total de 578 m2 de superfície, que es troben situats dins l’àmbit del Polígon d’Actuació PA-GAS004, i que corresponen al global dels diferents pous a excavar.





En una primera fase, aquesta setmana es desbrossarà el terreny per fer els treballs previs a la presa de les mostres que permetran identificar el residu a tractar. Un cop analitzat, es podrà procedir a la descontaminació dels terrenys.





Carrer del gasòmetre - GOOGLE MAPS





Aquesta actuació tindrà una durada de quatre mesos i va a càrrec de l’empresa Metrovacesa, com a propietària majoritària dels terrenys i promotora del projecte d’urbanització. El solar a tractar comprèn el terreny delimitat pels carrers del Gasòmetre, Pare Font, Gibert i de Roger de Llúria, al barri del Segle XX. Un cop finalitzin les tasques de descontaminació, la mateixa empresa procedirà a executar la seva urbanització.





Aquests treballs arriben desprès d’anys de litigis entre la promotora de l’àmbit, Gas Natural i l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta conflictivitat va concloure amb el conveni signat l’any 2018 entre el Consistori i la promotora, un document en el que l’empresa es va comprometre a assumir tots els costos derivats tant dels treballs de descontaminació com dels d’urbanització.





Per al regidor d'Arquitectura i Urbanisme, Carles Caballero, es tracta de l'inici del final d'un llarg procés que s'ha estès durant més d'una dècada, però que, en termes globals, significa una passa més en l'objectiu del govern municipal de completar l'interior de la ciutat. "Durant prop de quinze anys hem conviscut amb cràters dins la ciutat, zones d'impacte de l'esclat de la bombolla immobiliària. Els hi donarem vida, però ho farem amb paràmetres nous, tant en matèria d'habitatge protegit com d'urbanització, recuperant el verd per sobre del gris".





Amb aquesta acció es dóna compliment a la resolució de l’Agència de Residus de Catalunya de 23 octubre de 2020. La contaminació del solar és conseqüència de l’activitat de fabricació de gas que es va realitzar des de finals del segle XIX i fins a l’any 1941.