Mobile World Capital Barcelona aposta per la segona edició de el Barcelona New Economy Week

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i el Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) han signat un nou conveni de col·laboració per a la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre, pel qual MW Capital reforça el seu compromís i implicació amb l'esdeveniment econòmic durant la seva segona edició, després de participar l'any passat.

D'esquerra a dreta, segons la fotografia, Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW / MWCB







L'acord permetrà principalment comptar amb una gran presència de ponents de primer nivell en l'esdeveniment i reforçar el 'pool' d'experts dels diferents sectors representats.





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines de el Consorci, han estat presents Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW.





Pere Navarro ha agraït a MWCapital seu compromís indiscutible amb BNEW, "estem molt orgullosos de seguir comptant amb el suport de grans iniciatives que uneixen esforços amb nosaltres per fer créixer BNEW com la gran cita econòmica de l'any. Comptar amb experts internacionals en tots els sectors clau per a la recuperació contribuirà al fet que, entre tots, construïm un camí sòlid cap a la nova economia".





Per la seva banda Carles Grau ha destacat que "des de Mobile World Capital Barcelona estem molt satisfets de poder col·laborar amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i participar de nou en BNEW. Amb esdeveniments com aquest, la ciutat té l'oportunitat de consolidar-se com un pol d'atracció de les últimes tendències en matèria econòmica".





BNEW, un format híbrid, innovador i reeixit





BNEW, creat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), va clausurar amb èxit la seva primera edició a la ciutat comtal, que va ser la seu mundial de la nova economia i l'objectiu va ser el d'impulsar la recuperació econòmica global. El proper octubre, de l'5 a l'8, es celebrarà la seva segona edició.





Amb un format B2B totalment innovador, 100% professional i híbrid, en la seva primera edició va crear un precedent tecnològic en què es van generar més de 160 hores de contingut en línia, repartit en els cinc sectors d'activitat presents al BNEW: Logística, e- Commerce, Indústria Digital, Zones Econòmiques i Real Estate. Aquest any es duplicaran els sectors afegint noves àrees de caràcter més transversal: Mobility, Sustainable, Talent, Science i City.





Al seu torn, tornarà a comptar amb una eina de networking 100% virtual que utilitza la intel·ligència artificial, amb la qual els participants comparteixen les seves agendes i que el 2020 va permetre celebrar 23.271 trobades virtuals.





La primera edició va atreure la participació de 10.861 assistents, pertanyents a 111 països diferents, el 90% dels quals ho van fer en línia. Es preveu que en aquesta segona edició es mantingui una alta internacionalitat i s'ampliï la presència de ponents de primer nivell, passant dels 389 de 2020 als 700.