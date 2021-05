La participació a les eleccions madrilenyes a 19 hores se situa en el 69,19%, més d'11 punts més que el 2019

La participació en les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid fins a les 19.00 hores se situa en el 69,19%, 11,06 punts més que en els anteriors comicis de 2019, segons dades ofertes en l'app habilitada per la Comunitat de Madrid.





MÉS INFORMACIÓ Aquest dimarts tots els partits se la juguen: Madrid tria president amb un clima de polarització extrema

Votants esperen una cua a les portes de el Col·legi Rosalía de Castro, a 4 de maig de 2021, a Móstoles, Madrid (Espanya). - A. Pérez Meca - Europa Press







En les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid de el 26 de maig de 2019, la participació a les 19 hores a la Comunitat de Madrid va ser de 58,13%.





L'alta participació s'ha vist reflectida en l'afluència de públic registrada a primera hora del matí en els col·legis electorals a causa de que la votació té lloc un dia laborable. S'esperen concentracions a les 20 hores de la tarda, coincidint amb el tancament dels locals de votació.





De fet, a les 13 hores la participació en la jornada electoral ha crescut un 4% en els municipis d'entre 50.000 i 250.000 habitants, molts d'ells situats a l'anomenat 'cinturó roig' com Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles o Arganda de l' rei.





En aquestes eleccions autonòmiques anticipades de el 4 de maig s'elegirà un total de 136 representants que conformaran l'Assemblea de Madrid per a la legislatura 2021-23.





Hi haurà, per tant, quatre diputats més com a conseqüència de l'increment de la població a la regió, tal com estipula l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Madrid. La majoria absoluta s'aconseguiria amb 69 vots.