El permís menstrual, un dret laboral per a les treballadores de l'Ajuntament de Girona pioner a Europa

Encara que la regla mai hauria fer mal, per a algunes dones, la menstruació suposa un autèntic calvari. Pateixen dismenorrea, és a dir, regles especialment doloroses. No es tracta de les típiques molèsties menstruals, sinó de dolors tan intensos que moltes vegades els impedeixen fins a sortir del llit i poden anar acompanyats de nàusees i vòmits.





Moltes dones pateixen dismenorrea, és a dir, regles especialment doloroses / Arxiu





Els professionals de la salut confirmen que una de cada deu dones pateix dismenorrees, tot i que les xifres podrien ser superiors. Aquestes poden estar provocades per complicacions més severes, com malalties de transmissió sexual o endometriosi, però moltes vegades l'origen és desconegut. Tampoc ajuda que les dones encara ens sentim massa cohibides per expressar amb llibertat el dolor que sentim (sempre o de vegades) i els canvis que experimenta el nostre cos al llarg del mes.





Fins i tot les dones que no pateixen dismenorrea també poden trobar-se malament els primers dies de la regla, ja que factors com l'estrès, l'ansietat, el pes, la dieta o portar uns determinats hàbits de salut (entre d'altres) també influeix en el dolor que es pot arribar a patir. El mercat laboral tampoc deixa espai per relaxar els tempos i/o adaptar-los a la ciclicitat femenina.





En aquest sentit, l'Ajuntament de Girona, juntament amb la Intersindical-CSC, podria haver fet un pas de gegant cap a l'adquisició d'un nou dret feminista que, de ben segur, podrà millorar la qualitat de vida de les treballadores.





Permís de 8 hores al mes





I és que l'Ajuntament de Girona i la Intersindical-CSC han acordat que les treballadores municipals puguin disposar d'un permís de flexibilització menstrual els dies que tinguin la regla. Es tracta de 8 hores al mes, que es podran "recuperar" en tres mesos.





L'acord, aconseguit en la Taula General de Negociació amb data del 30 d'abril, haurà d'aprovar-se definitivament en el ple de juny, segons han informat fonts municipals.

En un comunicat, el sindicat ha celebrat que el permís situa per primera vegada "aquest procés fisiològic ignorat, estigmatitzat i de què es parla 'sotto voce' en una taula i es concreta amb un acord".





L'organització ha recordat que, fins ara, les treballadores de l'Ajuntament utilitzaven "de manera habitual" els seus dies d'indisposició i alguns de vacances quan tenien la menstruació.





Aquesta situació evidencia que aquest procés fisiològic femení sovint impossibilita conciliar la salut i el treball de les dones, segons ha assenyalat el sindicat.





"La regla no ha de ser dolorosa, però pot donar puntualment molèsties i és en referència a aquestes molèsties que se centra aquest permís, que ens pot portar a necessitar d'unes hores en moments concrets".





"Reivindiquem des del sindicalisme feminista que les dones tenim dret a agafar la cura de la nostra salut amb els nostres treballs", ha afegit l'organització.





En un missatge a Twitter aquest dimarts, la Intersindical ha assenyalat que el seu objectiu és portar aquest permís a "tots els centres de treball" on tenen representació.





Un dret pioner





Tot i que el permís menstrual és un dret llargament reclamat des de determinats sectors feministes, no està exempt de polèmica i desacords.





Què passa en altres països? Itàlia sembla ser l'únic país d'Europa que contempla la idea d'un permís menstrual de tres dies des del 2017, però encara no s'ha aprovat.





Corea de Sud i el Japó contemplen entre els seus legislacions un permís de descans o repòs per a les dones que tinguin dolor durant la seva menstruació. No obstant això, són poc utilitzats ja que les treballadores denuncien que això és percebut com "mala imatge" per part de l'empresa.





Malauradament, encara queda molt camí per recórrer, sobretot en països com l'Índia, on en determinades regions les dones són apartades de la societat i tractades com a pàries durant la menstruació.