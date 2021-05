VÍDEO. Sense Pla Nacional: els pacients amb "Covid persistent" continuaran sent atesos en els Centres d'Atenció Primària

En la roda de preguntes, CatalunyaPress ha preguntat si en el Govern hi ha algun pla per a atendre els malalts de Covid-19 persistent.



Aquest dilluns s'ha conegut un estudi de professionals del servei de medicina interna de l'Hospital de Barcelona que han identificat en un estudi que el 50% dels pacients amb Covid-19 mostra símptomes relacionats amb la malaltia després de set mesos de rebre l'alta hospitalària.



La revista 'Clinical Microbiology and Infection' ha publicat els resultats d'un estudi que s'ha centrat en la "necessitat" de seguiment a nivell assistencial que requereixen els pacients en l'alta hospitalària.



El treball també s'ha centrat en la identificació de possibles seqüeles per a "poder abordar les necessitats individuals" de cada pacient: un 78% dels pacients va mostrar símptomes relacionats amb el Covid-19 als 45 dies de l'alta.



Per a dur a terme l'estudi un total de 300 pacients tractats amb el mateix protocol durant l'ingrés han estat "objecte de seguiment" en consulta ambulatòria i de manera telefònica posteriorment durant els set mesos posteriors a l'alta.



L'equip del servei de medicina interna de l'Hospital de Barcelona ha dut a terme aquest estudi clínic per a "aportar coneixement sobre l'evolució dels pacients i determinar predictors que puguin ser útils" en el tractament clínic a llarg termini.



A més segons l'Organització Mundial de la Salut un 10% dels infectats per coronavirus sofreix símptomes persistents dotze setmanes després.



María Jesús Montero ha eludit la pregunta allegant que són "qüestions tècniques" que s'han de decidir en el Consell Territorial. No obstant això, ha explicat que, des dels sistemes de salut, sempre s'intenta que "l'atenció sigui sempre el més pròxima al pacient", i entén que en el cas dels persistents "el plantejament pot ser similar". Per tant, sembla que de moment no hi ha un pla concret per a aquest collectiu que es vagi a aplicar a escala estatal: continuaran sent atesos en els Centres d'Atenció Primària (CAP).