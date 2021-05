Victòria àmplia per a Díaz Ayuso segons les enquestes

Isabel Díaz Ayuso @ep





El PP encapçalat per Isabel Díaz Ayuso seria el partit més votat, amb entre 62-65 escons, seguit del PSOE d'Ángel Gabilondo, que obtindria entre 25-28 escons; Més Madrid sumaria entre 21-24, Vox es mantindria en 12-14 diputats i Podem sumaria 10 o 11 diputats. Per la seva banda, Ciutadans no aconseguiria arribar al 5% dels vots necessaris per tenir representació a l'Assemblea de Madrid.





Així es desprèn d'un track realitzat fa diversos dies per GAD3 per Telemadrid i TVE que recull que el PP podria obtenir el 43,7% dels vots, seguit de PSOE, amb el 18,4% i Més Madrid, amb 16,1 %. Per la seva banda, Cs es queda en un 3,2% i Vox arriba fins al 9,2%.





Els resultats en la Comunitat de Madrid, el parlament el conformaran 136 diputats després de les eleccions autonòmiques anticipades del 4 de maig, segons aquest sondeig, serien els següents: