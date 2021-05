Forocoches envia un grup de mariachis a la seu de Podem per entonar "canta y no llores"

Usuaris de Forocoches han enviat aquest dimarts a la seu nacional de Podem a un grup de mariachis que, guitarres i trompeta en mà, s'han dirigit al secretari general de la formació morada i candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, després dels primers resultats de les eleccions autonòmiques de el 4 de maig.





Davant de les portes de la seu de el partit, sobre les 21.45 hores, els cantants han interpretat, entre d'altres cançons, la clàssica 'Cielito lindo' o 'Rata de dos patas' davant l'atenció dels presents.





Forocoches ha reeditat d'aquesta forma la vacil·lada que va dur a terme la nit electoral de el 10 de novembre de 2019, quan va manar a un grup de mariachis a la seu de Ciutadans després de la debacle electoral que va provocar la dimissió d'Albert Rivera. En els anteriors comicis generals, van fer el mateix a la seu nacional del PP.





També en 2016, coincidint amb la crisi interna del PSOE que va desencadenar en la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general, diversos usuaris van decidir coordinar-se per enviar pizzes a la seu dels socialistes a Ferraz. Dos dies després de l'enviament de diverses pizzes, els internautes van dur a terme una nova col·lecta per contractar un grup de mariachis. "Ay morena, ay mi amor. Ay, Susana de mi corazon", van cantar llavors.





