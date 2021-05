Ciutadans desapareix de l'Assemblea de Madrid i accelera el camí cap a la seva desaparició

Ciutadans no ha aconseguit representació a l'Assemblea de Madrid en les eleccions d'aquest dimarts, al quedar-se en un 3,46% dels vots --amb el 79,07% de les paperetes contades--, i ha vist frustrat el seu objectiu de recuperar el poder a la Comunitat de Madrid, on governava amb el PP fins el març passat.





Inés Acostades abraçant Edmundo Bal @ep





D'aquesta manera, s'accelera la decadència que el partit va iniciar en les eleccions generals de novembre de 2019 i que Inés Arrimadas no ha aconseguit frenar l'any i dos mesos que porta com a presidenta, un període en el qual Cs s'ha enfonsat a Catalunya i ha perdut el poder en dues de les quatre comunitats autònomes on governava.





El resultat d'aquest 4 de maig és el pitjor registrat per Ciutadans en uns comicis autonòmics a Madrid des de 2011, quan va obtenir un 0,16% al concórrer per primera vegada a les urnes en aquesta comunitat sent encara un partit fonamentalment català.





El cap de llista, Edmundo Bal, s'ha quedat molt lluny de el 12,15% del 2015, quan Cs va irrompre a l'Assemblea amb 17 diputats, i de l'èxit de 2019, quan es va convertir en la tercera força de la Cambra, amb 630.000 vots, un 19,46% i 26 diputats, que van permetre a Ignacio Aguado formar un govern de coalició amb el PP.





La moció de censura presentada per Cs i el PSOE a Múrcia, que finalment va fracassar, ha tingut com a resultat la desaparició de el partit a Madrid dos mesos després.