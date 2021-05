Ayuso guanya Madrid i continuarà sent la presidenta: "La llibertat ha triomfat"

La presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del PP a la reelecció Isabel Díaz Ayuso, i el president del PP, Pablo Casado, celebren junts des del balcó instal·lat a la seu de el partit, al carrer Gènova, la victòria electoral a Madrid.





A ells se'ls ha sumat posteriorment, el secretari general de PP, Teodoro García Egea; l'alcalde de Madrid i portaveu nacional; José Luis Martínez-Almeida, i el president del PP de Madrid, Pío García-Escudero; i la secretària general del PP de Madrid, Ana Camins.





Centenars d'afiliats i simpatitzants de el partit, que han omplert la via des de les 20.30 hores amb banderes d'Espanya i de la formació, els han rebut a el crit de "llibertat".





"A LA MADRILENYA"





Isabel Díaz Ayuso ha celebrat que "la llibertat ha triomfat novament a Madrid", al ebre aquest dimarts el suport majoritari de les urnes en els comicis autonòmics.





"Espanya és una altra cosa, senyor Sánchez. Espanya comença a Madrid. Quan diem que Madrid és Espanya és perquè aquí ve el millor de cada racó a viure en pau i en llibertat", ha llançat, visiblement emocionada, des del balcó instal·lat a la seu de l'PP, al carrer Gènova, acompanyada de el president de el partit, Pablo Casado, i davant centenars de persones.





Ayuso ha reivindicat que "el sanchisme" no ha entès la "llibertat" que hi ha a la Comunitat ni la forma de vida "a la madrilenya". "Han estat els dos anys més difícils que havíem tan sols imaginat i, no obstant això, mai la societat madrilenya i la societat espanyola havíem estat tan units. I seguirem així cap endavant, amb llibertat, amb concòrdia i governant per a tothom i demostrant que les institucions estan per això ", ha recalcat.





"UNA MOCIÓ DE CENSURA AL SANCHISME"





Pablo Casado ha assegurat aquesta nit que la victòria del PP a les eleccions madrilenyes d'aquest diumenge són el "quilòmetre zero de l canvi a Espanya", ja que, segons ha recalcat, suposen un "punt d'inflexió en la política nacional".







"Avui Madrid ha fet una moció de censura democràtica al sanchisme, als seus pactes amb Bildu, als seus pactes amb els independentistes i a Govern amb Podem", ha proclamat Casat des del balcó del carrer Gènova, on ha garantit que Isabel Díaz Ayuso governarà per a tothom.