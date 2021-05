Patacada històrica per al PSOE, que queda per sota de Más Madrid

El PSOE ha collit en les eleccions autonòmiques de Madrid d'aquest dimarts el seu pitjor resultat històric en aquesta regió, fet que suposa inevitablement una derrota també per al president de Govern, Pedro Sánchez, malgrat els seus intents de distanciar-se en la recta final de la contesa electoral.





Pedro Sánchez i Ángel Gabilondo @ep





Amb el 91% dels vots escrutats, la candidatura d'Àngel Gabilondo, ha tret 24 escons i un 17% dels vots. D'aquesta manera, s'han deixat en aquesta cita 13 escons i més de 300.000 vots, el major patacada de la seva història. I a les 23:00 hores ja ha estat superat en vots per Més Madrid.





La canviant estratègia electoral ideada més des de Moncloa que des del PSM, que consisteix en apel·lar primer a centre i als votants de Ciutadans, i després fiar-ho tot a la suma de les esquerres, esgrimint l'amenaça feixisme, finalment ha fracàs davant d'una Isabel Díaz Ayuso que frega la majoria absoluta, i que precisament ha centrat la seva campanya en erigir-se com un bastió de "llibertat" davant de l'Executiu central.





El resultat de el PSOE se suma a més als mals resultats collits pels seus socis al Govern central d'Unides Podem. L'aposta de l'exvicepresientePablo Iglesias de deixar l'Executiu per salvar a la seva formació a Madrid només ha aconseguit sumar tres diputats, quedant en cinquè lloc, per darrere fins i tot de Vox, i 14 per sota de Més Madrid.





A l'igual que va passar ja a les eleccions catalanes de febrer, Sánchez i els seus principals assessors de Moncloa es van bolcar des del primer minut en la preparació de la nova batalla electoral de Madrid, per construir a nivell autonòmic una alternativa "seriosa" i "responsable" que aconseguís treure de la Porta de el Sol a una presidenta autonòmica que representa la principal oposició a Govern pel que fa a la gestió de la pandèmia es refereix, des que esclatés la crisi de l'coronavirus.





El mateix Sánchez va presentar oficialment la candidatura de Gabilondo després de l'anunci d'avançament electoral, amb el lema de 'insípid, seriós i formal'; un eslògan ideat pel seu cap de Gabinet, Iván Redondo, i el seu equip d'estrategs de la Moncloa.





Així, Sánchez, va arrencar al març la precampanya bolcat amb el seu candidat, donant-li suport cada cap de setmana, i implicant-se en primera persona en la disputa amb Díaz Ayuso. A l'abril va multiplicar la seva exposició pública, amb diverses rodes de premsa i compareixences públiques, i en una trobada informal amb periodistes va arribar fins i tot a qüestionar les dades de contagis que estava oferint la presidenta madrilenya.





No obstant això, una vegada que va començar oficialment la campanya el 18 d'abril, Sánchez va canviar també el seu paper. En el míting d'arrencada va decidir ignorar Díaz Ayuso, i després ha limitat la seva participació a altres dos actes els caps de setmana --el míting d'equador de campanya, i el de cierre--.





També va canviar d'estratègia de el PSOE ja entrada la campanya, quan es van adonar que tot just estaven rendibilitzant la seva idea de pescar vots a Ciutadans. Va ser llavors quan Gabildo va decidir assumir en primera persona un gir a l'esquerra i allargar-li la mà a Iglesias, de què fins aleshores havia regat.





Després van arribar les amenaces de mort contra el líder 'morat' i alguns ministres socialistes, inclosa la titular d'Indústria, Reyes Maroto, aspirant a ser vicepresidenta econòmica de Gabilondo si guanyava; amenaça que el PSOE considero un "punt d'inflexió" per convertir els comicis en un plebiscit entre democràcia o feixisme, que finalment no ha mobilitzat el vot progressista com pensaven.





Els socialistes mai havien baixat dels 32 seients que va treure Joaquín Leguina el 1995, en les eleccions en què el PSOE va perdre la porta de el Sol després de 12 anys de govern socialista, i el PP, llavors amb un jove Alberto Ruiz Gallardón, va començar la seva ratxa a Madrid que dura ja 26 anys.





També ha registrat el seu mínim en vots, molt per sota dels 786.297 que va treure Tomás Gómez en les eleccions de maig de 2011, que van tenir lloc dies després que el moviment 15M prengués Sol i moltes altres places espanyoles, amb Espanya en plena crisi i el sistema bipartidista començant el seu declivi.





Lluny queden els 51 escons i el 50,7% dels vots --1,18 milions-- que els van donar la majoria absoluta a les primeres eleccions autonòmiques de 1983, en què el PSOE va aconseguir el primer lloc i el seu candidat Joaquín Leguina es va convertir en el primer president de la Comunitat de Madrid.