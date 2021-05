El TJUE admet la qüestió prejudicial de TS sobre les euroordres contra Puigdemont i els exconsellers

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha admès a tràmit la qüestió prejudicial plantejada pel magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena perquè determini l'abast de les euroordres dictades contra l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín , Clara Ponsatí i Lluís Puig pel seu rol en el 'Procés'.





Així ho ha comunicat el TJUE a TS, al temps que ha notificat la petició de decisió prejudicial a les parts i als altres interessats perquè facin les observacions que considerin oportunes.





No obstant això, el TJUE ha rebutjat el procediment accelerat, de manera que es farà per la via ordinària. La tramitació diferirà així de la usada per la qüestió prejudicial referida a l'exvicepresident català Oriol Junqueras, que estava a la presó quan es va tramitar.





Les diferències essencials entre ambdós procediments consisteixen en què en l'accelerat el termini per a remetre observacions pot ser inferior als dos mesos que estableix l'ordinari, encara que no menys de quinze dies; es redueixen els terminis de traducció als diferents idiomes de la UE; i el TJUE pot convidar els interessats a que limitin els seus escrits a les qüestions de dret essencials.





L'instructor del 'Procés' acudir el passat mes de març al TJUE, amb el suport de la Fiscalia, perquè determini les raons per les quals es pot emetre i, sobretot, rebutjar una ordre de detenció i lliurament europea (OED), reaccionant així a la decisió de Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les de no enviar a Puig a Espanya.





Llarena pretén que el TJUE llanci llum sobre la Decisió Marc 2002/584 / JAI que regula les euroordres perquè, en base als criteris fixats per la cort comunitària, "pugui adoptar una decisió concreta al voltant de mantenir, retirar o emetre noves ODE respecte de tots o alguns dels copartícips processats en aquesta causa ".





D'aquesta manera, busca reactivar un cas que "es troba avui plenament paralitzat" per la situació de rebel·lia dels investigats --Puigdemont, Comín i Puig estan a Bèlgica i Ponsatí, al Regne Unit- i pel fet que un Estat membre ja ha denegat la primera de les euroordres dictades en el marc d'aquesta causa.





Encara Llarena no ho va esmentar expressament en plantejar la qüestió prejudicial, una altra de les raons d'aquesta paràlisi és la immunitat parlamentària de Puigdemont, Comín i Ponsatí com a membres de l'Eurocambra, si bé el Ple ja ha donat llum verda al suplicatori cursat pel TS per retirar dit blindatge a l'expresident.





LA COMPETÈNCIA DEL SUPREM

Llarena va dirigir un total de set preguntes al TJUE. El principal dubte que planteja és si el jutge que ha d'executar l'euroordre pot controlar la competència del jutge que l'emet fins al punt de denegar el lliurament per aquesta causa, una qüestió cabdal per posar fi al debat sobre la competència del Tribunal Suprem en el 'Procés'.





El jutge va defensar que aquesta capacitat de control només podria fundar-se en la pròpia Decisió Marc o en la jurisprudència del TJUE. Sobre el primer, ha avançat ja que la norma comunitària no recull expressament aquesta possibilitat, subratllant que el seu silenci "no és casual" perquè l'execució de l'euroordre és el "criteri general" a causa del "principi de reconeixement mutu que, al seu torn, té el seu fonament en l'elevat grau de confiança "entre els països de la UE.





Va avançar així mateix que la jurisprudència del TJUE que ha tret a la llum la Justícia belga en el cas de Puig se centra a determinar si les fiscalies poden emetre euroordres, de manera que "no resolen res sobre el control per part de l'autoritat d'execució de la competència de l'autoritat judicial d'emissió d'una ODE "i, en canvi," sí afirmen rotundament que la no execució d'una ODE ha de ser excepcional".





Per Llarena, és clar que no hi ha norma comunitària ni interpretació judicial que permetin als jutges belgues qüestionar la competència del Suprem per processar Puig, advertint a més que afirmar el contrari tindria una conseqüència "perniciosa" per al sistema de Dret de la UE .





"PRINCIPI DE DESCONFIANÇA"

Aquest sistema comunitari, ha recordat, es basa en el "principi de confiança" de cada Estat membre en la justícia dels altres, la qual cosa deriva en el reconeixement mutu de les seves respectives resolucions. Si això es perverteix, va alertar, "es transmuta en un principi de desconfiança".





A més, ha avisat que, si es reconegués tal capacitat de control, aquest control hauria de fer-ho el jutge receptor basant-se el dret intern de l'Estat del jutge emissor, donant lloc a una solució "paradoxal", així com "incoherent i insostenible" en el si de la UE, perquè es veuria interpretant un ordenament jurídic que li és "aliè".





Finalment, ha criticat que els jutges belgues rebutgessin el lliurament de Puig, no només per la suposada falta de competència del Suprem, sinó perquè això suposaria una violació del dret fonamental a jutge natural i, també, per dues opinions del Grup de Treball de la ONU sobre Detencions Arbitràries (WGAD), referides no a Puig sinó a Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que parlen d'una possible vulneració de la presumpció d'innocència.





Referent a això, ha recalcat que aquest Grup de Treball va ser creat pel Consell de Drets Humans de l'ONU, no pel Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que és l'únic òrgan amb capacitat per examinar el compliment del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics per part dels seus estats membre a través de l'emissió de dictàmens.