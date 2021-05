L'atur es redueix en 39.012 persones a l'abril, el major retrocés en aquest mes des de 2012

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 39.012 desocupats a l'abril (-1%), el seu major retrocés en aquest mes des de l'any 2012, quan només va baixar en 6.632 persones, segons dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Treball, que ha destacat que en els dos últims mesos (març i abril) prop de 100.000 persones han abandonat les llistes de l'atur.





Dona davant d'una oficina del SEPE (EP)





A l'abril de 2020, en ple estat d'alarma i amb els ciutadans confinats, la desocupació va pujar en 282.891 persones, set vegades més que a l'abril d'aquest any.





Amb aquest retrocés de l'atur, el segon consecutiu després del de març, el volum total d'aturats ha arribat a l'acabar el quart mes de l'any la xifra de 3.910.628 desocupats, amb el que es manté per sota de la cota dels 4 milions.





La dada d'atur d'abril, a l'igual que va passar en els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), ja que la definició de atur registrat no els comptabilitza com a desocupats.





En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va pujar a l'abril en 52.469 persones, mentre que en l'últim any la desocupació acumula un augment de 79.425 persones, el que suposa gairebé un 2,1% més.





L'atur va baixar a l'abril en gairebé tots els sectors, especialment en serveis, on es va reduir en 32.192 persones (-1,1%), seguit de la indústria (5127 aturats, -1,6%); la construcció (3947, -1,3%) i l'agricultura (2622, -1,3%). Només va pujar en el col·lectiu sense ocupació anterior, que va sumar 4.876 aturats al mes (+ 1,3%).





A l'abril es van registrar 1.356.845 contractes, el doble que en el mateix mes de 2020, en el qual durant dues setmanes es va paralitzar l'activitat no essencial per a frenar els contagis en la primera onada.





Del total de contractes, 164.080 van ser indefinits, el 12,1% del total i un 177,9% més que a l'abril de l'any passat. Treball ha atribuït aquest repunt a la transformació de contractes temporals en indefinits.





El Ministeri ha informat a més que la despesa en prestacions va arribar als 2.579 milions d'euros al mes de març (última dada disponible), dels quals 720 milions van correspondre a prestacions per a treballadors en ERTO, davant els 752 milions del mes de febrer .