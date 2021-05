El BOE publica la suspensió de desnonaments i l'ampliació de la moratòria de lloguers fins a l'agost

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dimecres el decret aprovat ahir pel Consell de Ministres pel qual s'amplia durant tres mesos més, fins al 9 d'agost, la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda del lloguer d'habitatge, quan el lloguer sigui un gran forquilla o entitat pública.





El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos (EP)















Així mateix, s'ha prorrogat la suspensió de desnonaments i llançaments de llars vulnerables del seu habitatge habitual, en els casos ja previstos per l'actual normativa.





També s'estén fins al 9 d'agost els contractes que puguin acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos dels lloguers d'habitatge, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor.





D'altra banda, també s'ha ampliat per 3 mesos el termini perquè els arrendadors i titulars de l'habitatge afectats per la suspensió extraordinària, presentin la sol·licitud de compensació, quedant fixat fins al 9 de setembre.





El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha explicat que les mesures tenen "un caràcter urgent i són necessàries per respondre a la situació de les llars vulnerables en el context de l'evolució de la pandèmia".





Respecte a la moratòria o condonació parcial de la renda, el Ministeri ha recordat que "l'objectiu és atendre determinades situacions de vulnerabilitat que puguin produir-se més enllà del 9 de maig, actual data de finalització de l'estat d'alarma, com a conseqüència de la situació derivada de l'evolució de la pandèmia i que es tracta d'una mesura que no afecta petits propietaris d'habitatge ".





Així mateix, ha assenyalat que aquesta mesura només pot ser sol·licitada una vegada durant tot el període en què ha estat vigent aquesta mesura. Passa el mateix amb l'extensió dels contractes d'arrendament que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, ja que només pot ser sol·licitada una vegada durant tota la seva vigència.





Sobre la pròrroga de la paralització dels desnonaments, el Ministeri ha recordat que les mesures de protecció es van aprovar per aquelles llars vulnerables que s'enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l'acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, inclosos aquells llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d'arrendament, quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d'edat a càrrec.





A més, en aquest últim supòsit, s'estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d'aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges , sol·licitant l'informe als serveis socials competents amb l'objectiu que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per donar resposta a aquesta situació.





La suspensió mai es pot dictar quan l'habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari o quan s'hagi produït en un immoble de propietat d'una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingui en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.





Però tampoc quan l'entrada o permanència en l'immoble s'hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones, quan hi hagi indicis racionals que l'habitatge s'estigui utilitzant per a la realització d'activitats il·lícites quan es tracti d'immobles destinats a habitatge social i ja es hagués assignat l'habitatge a un sol·licitant o quan l'entrada en l'immoble s'hagi produït amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei.





En el cas que no s'ofereixi una solució habitacional en els tres mesos següents des de l'emissió de l'informe dels serveis socials, els propietaris de l'immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s'acrediti el perjudici econòmic ocasionat.





Així mateix, el Ministeri ha afirmat que l'extensió fins al 9 de setembre, en comptes de fins al 9 d'agost com en els altres tres casos, del termini durant el qual els arrendadors i titulars afectats per la suspensió extraordinària poden presentar la sol·licitud de compensació , es deu al fet que el termini era d'1 mes des de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma.