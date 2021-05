Xile descarta l'existència d'una "variant xilena" tot i les informacions d'Israel

El director de l'Institut de Salut Pública de Xile (ISP), Heriberto García, ha descartat que hi hagi una "variant xilena" del SARS-CoV-2, després que el Ministeri de Salut d'Israel ha informat que han detectat el primer cas d'aquesta mutació al seu país.





Imatge d'arxiu (EP)





"Hem revisat la base de dades de GISAID --una iniciativa global per compartir dades de virus gripals-- en la qual s'anomena les variants segons el país d'origen i, en aquest cas, no hi apareix cap variant anomenada xilena", ha mantingut García en unes declaracions que recull 'La Tercera'.





Així, segons García, el que pot haver passat és que "a Israel han fet la revisió a un viatger que va passar per Xile i té una variant diferent de les que fins ara han detectat al seu país, i que tampoc no és de les variants que preocupen o interessen, que són unes deu, més o menys, arreu del món". "Descartem que hi hagi una variant xilena en aquests moments al món", ha reiterat.





Fins ara, les autoritats sanitàries de Xile han registrat més d'1,2 milions de persones infectades a causa de la covid-19 al país llatinoamericà, entre les quals hi ha més de 26.000 víctimes mortals a causa de la malaltia.