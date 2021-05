El ministre d'Exteriors de Filipines es disculpa per "maleir" la Xina i afirma que "només ho pot fer Duterte"

El ministre d'Exteriors de les Filipines, Teodoro Locsin, ha demanat perdó aquest dimarts per haver "maleït" la Xina per la seva presència militar en aigües del mar de la Xina Meridional i ha afirmat que "només ho pot fer (Rodrigo) Duterte".





El ministre d'Exteriors de les Filipines, Teodoro Locsin (EP)







El portaveu de la Presidència, Harry Roque, ha assenyalat que el mateix Duterte els ha recordat a ell i a la resta del gabinet que "no tenen autoritat per insultar, especialment en qüestions sensibles com les diplomàtiques".







"Digues-los que soc l'únic que pot maleir, no ho pot fer ningú més, especialment en diplomàcia", ha manifestat el president del país, segons informacions del portal de notícies 'Rappler'.





La polèmica ha saltat quan Locsin ha mostrat obertament el seu disgust pel desplegament de vaixells xinesos al mar de la Xina Meridional després de demanar diverses vegades a Pequín que els retirés.





"Foteu el camp d'una maleïda vegada", havia assenyalat Locsin en el seu compte de Twitter tot presentant una altra nota de protesta davant la Xina per les seves accions "belligerants".





No obstant això, Locsin s'ha hagut de disculpar poc després davant el ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, pels seus "improperis", però no ho ha fet davant l'ambaixador xinès perquè considera que la seva feina és, precisament, "rebre queixes i insults".





"Sento haver ferit els seus sentiments, però tan sols els seus", ha manifestat Locsin en referència a Wang. "Ha estat sempre el meu somni copiar l'elegància de Wang Yi. La seva opinió importa", ha afegit.