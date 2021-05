Un jove és apunyalat per robar-li el mòbil en un carrer de Viladecans

Segons ha denunciat un viladecanenca al facebook de l'Infoanonimo de Viladecans 3 persones han abordat a una parella per robar-los els mòbils a prop del carrer Onze de Setembre del municipi i finalment han apunyalat al jove.











Ubicació on ha ocorregut l'apunyalament segons els veïns / Google Maps









Extracte de la denúncia ciutadana a Viladecans / @ InfoanomimoViladecans





Es demana la col·laboració ciutadana perquè els hagin estat testimonis d'aquest apunyalament es posin en contacte amb la comissaria de Mossos perquè puguin ser identificats els tres autors de l'atac d'aquesta parella a Viladecans.





L'home va ser apunyalat amb una arma blanca al voltant de les 20:00 hores d'aquest dimarts. El succés sembla ser que va arrencar després d'una baralla entre diverses persones, segons els Mossos.





La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'apunyalament i per saber qui està involucrat en el cas. De moment no han transcendit més detalls sobre els implicats o sobre si hi ha més persones afectades.