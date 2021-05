Ayuso triomfa: liquida al centre, a Pablo Iglesias i avisa el PSOE

Les eleccions madrilenyes han donat el triomf a Isabel Díaz Ayuso per una aclaparadora majoria que la situa en la posició de governar en solitari amb l'abstenció de VOX. Un triomf assegurat per les enquestes, però no amb el resultat aclaparador que li han donat les urnes als barris rics, i també en zones on històricament els vots han estat per a l'esquerra.





Isabel Díaz Ayuso





Mentre Ayuso escombra, el PP eufòric explica en clau nacional aquests resultats que segons ells podrien portar a Moncloa a Pablo Casado. Encara que Madrid segueix sent el centre geogràfic, polític i econòmic d'Espanya, no és tota Espanya, ni Ayuso representa la unitat en el "universal" que volen vendre. Madrid és Madrid, res més. L'Espanya autonòmica, diversa i plural és una altra cosa.





El triomf de la dreta ha portat la derrota del socialisme madrileny que alguns interpreten com un càstig a Pedro Sánchez per la seva política de govern i la seva aliança amb els independentistes per governar i tirar endavant propostes al Congrés. La garrotada al PSOE madrileny, amb el guru de Moncloa, Iván Rendondo - que ha dirigit la campanya de Gabilondo- va a portar una "revolució" més que estètica en el partit de Pedro Sánchez: tall de caps, canvis de dirigents i, gir governamental? Ho veurem en dies, quan en fred hagin realitzat una anàlisi en profunditat del que ha passat.





Els resultats madrilenys han deixat sense representació a l'Assemblea de Ciutadans, el candidat ha fet una bona campanya i és un bon polític. Quan els polítics fan de piròmans, cremen a la ciutadania i aquesta es divideix en dos bàndols, als que posen etiquetes que haurien d'estar ja desterrades: el Front Popular, o la ultra dreta. Episodi que hauria d'estar més que superat, Potser per això, un cop més s'han carregat a el centre, com en un dia fessin amb el CDS d'Adolfo Suarez. És una pena, perquè sempre és bo, per equilibrar la balança, l'existència d'un partit de centre, però som tan viscerals i poc agraïts que anem d'un extrem a un altre i cremem el que calgui .. Els costos d'aquesta actitud, sempre s'acaben pagant, aquí està la història per recordar-





Com s'intuïa, el fracàs -encara hagin pujat tres diputats. de Unides Podem ha fet que Pablo Iglesias, minuts després de conèixer-se els resultats de les votacions, comparegués davant dels mitjans de comunicació i anunciés la seva renúncia de tots els seus càrrecs en el partit. Deixa la política després d'haver-se carregat a el 99% dels fundadors de Podem i haver portat al seu partit a anar perdent vots en els últims anys. Ara, haurà de triar el que vol fer en la seva vida política i personal, que van unides. O Pablo Iglesias torna a la universitat com a docent, que seria el més lògic o, com es parla aquests dies, es va a treballar amb el seu amic Roures per fer un programa el paper principal seria el de "predicador", que se li dóna molt bé ,, per venjar-se de tots els que l'han criticat, Se'n sortirà?





En el seu comiat, Iglesias anunciava el lideratge de Yolanda Díaz, qui per cert no estava per abrigar-lo en el seu comiat És una estratègia per no cremar-abans d'hora? Ni tampoc el seu amic el ministre Castel, que s'havia anat a la seu on estava Gabilondo Seria per animar-lo?





Així que, les eleccions de la comunitat de Madrid han portat uns aires de ramat, que s'han portat per davant d'una estacada el centre, la política de Sánchez i la marxa de Pablo Iglesias. Deia Ramón Llulll que "el que és lleial eleva la seva mirada amb humilitat; i el que és deslleial, amb supèrbia".