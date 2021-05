Un home estafa 118.000 euros a una dona de Lleida amb l'engany del 'fals militar enamorat'

Un home ha estafat presumptament 118.000 euros a una dona a Lleida amb l'estafa del 'fals militar' o 'fals enamorat virtual' després de sol·licitar-li amistat a les xarxes socials i entaular una relació amb ella per aplicacions de missatgeria fent-se passar per un general de l' exèrcit dels Estats Units, amb nacionalitat espanyola, en missió humanitària a l'Afganistan.





Imatge de recurs (EP)





La víctima ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra després de sospitar que havia estat víctima d'un engany i descarregar-se la fotografia del perfil de la xarxa social del supòsit general i comprovar que la mateixa imatge era utilitzada en altres perfils, ha informat aquest dimecres la policia catalana.





Després d'uns primers contactes per Facebook, el suposat militar i la víctima van continuar el contacte per altres aplicacions de missatgeria; no van parlar mai per telèfon, la relació va anar a més i ell li va plantejar a la dona la voluntat de deixar-ho tot per iniciar una relació.





Segons els Mossos, el suposat estafador va explicar a la dona "que no es podia donar de baixa de l'exèrcit anticipadament i que, per poder-ho fer, havia de pagar una indemnització i que tenia molts diners estalviats en una caixa de seguretat d'un aeroport d'Alemanya , però només podia disposar-ne si els recollia presencialment ".





Amb aquesta argúcia suposadament li va demanar que pagués ella la indemnització per fi de retrobar presencialment i li va explicar que havia de fer-ho per transferència a una suposada compte bancari de l'ONU i que, a l'arribar, ja podria retirar els seus diners i compensar-la.





PRIMER PAGAMENT DE 1.500 EUROS

A principis de març, la víctima va fer un primer pagament de 1.500 euros per uns suposats tràmits inicials i anar fent altres de diverses quantitats, la major part de 15.000 i un de 50.000, fins a pagar 118.000 euros en total.





En aquesta estafa, coneguda com la del fals militar o fals enamorat virtual, les víctimes són contactades a través de les xarxes socials per a persones que diuen trobar-se en un país llunyà.

El suposat enamorat es presenta com a militar en missió humanitària, treballador d'una ONG o un tècnic especialitzat en una destinació de llarga durada.





Els Mossos d'Esquadra recomanen que, davant la mínima sospita, recopilin la màxima informació del perfil de l'usuari i presentin una denúncia a qualsevol comissaria i assenyalen mai s'ha de fer cap pagament ni transferència bancària a persones desconegudes.