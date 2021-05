Tívoli: Antonio Márquez recupera la "Medea" de Sanlúcar, Granero i Narros

Si el ballet blanc té els seus clàssics, com és el cas de les obres de Petipá, el ball espanyol i el flamenc també tenen els seus. I un veritable clàssic és la "Medea" que, sobre el drama de Sèneca, es va estrenar fa 35 anys amb música de Manolo Sanlúcar, coreografia del mestre Granero i dramatúrgia de Miguel Narros. L'ha recuperat Antonio Márquez i la presenta fins al 9 de maig al Teatre Tívoli.









En aquesta nova versió de "Medea" s'uneixen el geni i l'art flamenc de Sevilla i Barcelona doncs sevillans són el mateix Márquez, que encarrega a Jàson, Curillo -que fa de Creonte- i Javier Palacios, el director artístic de la funció, mentre que Medea i la dida són dos barcelonines, formades a l'Institut de la Teatre de la Diputació Provincial: Helena Martín i Lupe Gómez. Una col·laboració artística que posa en relleu una cosa amb tan profundes arrels com és el matrimoni secular que, com a mínim des de finals del XIX, hi ha entre les dues capitals flamenques d'Espanya: Sevilla al sud i Barcelona al nord.





Es podria dir que pocs temes són més adequadament traduïbles al flamenc que les tragèdies gregues i romanes. La fondària dels sentiments, els rampells, la profunditat de les passions, la força de les voluntats, la violència fins i tot de les conductes, s'adapten com un guant quan es traslladen al ball flamenc. Així ho van entendre Granero i Narros en el seu moment i Márquez ara mateix en aquest muntatge ple d'energia, d'inspiració i de bellesa. El que no és, sens dubte, fruit de la casualitat i ni tan sols de la simple inspiració, que n'hi ha i molta, sinó també d'una tècnica depurada tant en les figures principals, com en la totalitat del repartiment de prop de trenta artistes en escena.









Amb "Medea" culmina la funció que ofereix la Companyia d'Antonio Márquez que, no obstant això, inicia la seva actuació amb un primer acte al hi ha tres obres curtes, de les quals dues d'elles són estrenes: la "Simfonia espanyola (4t mov) per a violí i orquestra d'Édouard Lalo, amb coreografia de José Granero; "Macadanza", inspirada en la "Dansa macabra" de Saint-Saëns, amb coreografia de Javier Palacios; i el "Bolero" de Ravel, una reeixida coreografia de Márquez i Currillo que va ser estrenada el 2005, i s'ha representat en escenaris de tot el món, entre ells el Royal Albert Hall de Londres.