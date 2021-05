VÍDEO: Difonen les imatges de les nenes segrestades a Tenerife i demanen ajuda per localitzar-les

L'ampli dispositiu que cerca a les dues menors, Anna i Olivia, d'un i sis anys, desaparegudes des de dimarts passat al costat del seu pare Tomàs Gimeno a l'illa de Tenerife continua aquest dilluns, 3 de maig, estenent-se per la costa oest.





La mare de les dues nenes ha difós les imatges de les menors perquè sospita que el pare podria haver portat a tots els països. Demana especial col·laboració als llatinoamericans, ja que sospita que el seu progenitor podria haver dut a l'altre costat de l'Atlàntic.

















Actualment, participen en aquesta recerca el servei aeri i marítim de la Guàrdia Civil, així com el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) i la Unitat Orgànica de Policia Judicial, que està al capdavant de la investigació, i que es troba recolzada per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) arribats de Madrid.





A més donen suport a la recerca d'altres organismes com Salvament Marítim o el 112 de Canàries amb un helicòpter, segons assenyala la Guàrdia Civil. Tots els efectius centren els seus esforços per conèixer algun detall que els porti a la ubicació de les nenes i el seu pare en el radi d'acció que s'estén per la costa oest de Tenerife.





La investigació d'aquest cas es troba sota secret i durant el cap de setmana el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 3 de Güímar ha dictat una ordre internacional de recerca de Tomàs Gimeno i les seves filles, a més d'haver incoat diligències prèvies per la presumpta comissió d'un delicte de segrest.