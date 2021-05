Bárbara Rey, visiblement feble, explica com se sent després de superar el coronavirus

Després de passar diverses setmanes ingressada a l'Hospital Quirón de Marbella després de donar positiu en Covid-19, Bárbara Rey rebia l'alta mèdica el passat 25 d'abril. Un ensurt important de què afortunadament la vedette es recupera ja en el seu domicili, encara que li espera un llarg procés de recuperació i ha hagut de cancel·lar tots els seus projectes professionals.





Bárbara Rey a l'sortir de l'hospital @ep





Visiblement desmillorada, molt feble i en cadira de rodes, l'actriu abandonava l'hospital amb un ram de flors a la falda ocultant la seva mirada cansada després d'unes grans ulleres de sol negres, i es retrobava amb la seva filla, Sofia Crist, que molt emocionada es abraçava a la seva mare després de setmanes d'incertesa i preocupació pel seu delicat estat de salut.





"Estic millor, feble però millor", assenyalava una cap baix Bàrbara al sortir de centre mèdic, confessant que "tot i que ho he passat malament, gràcies a Déu estic millor, però molt esgotada.





Però a poc a poc "." Tinc els resultats força bé però he de seguir amb tractament. Et deixa molt cansada i he tingut pneumònia bilateral ", ha revelat, referint-se al Covid que l'ha tingut hospitalitzada durant dues angoixants setmanes.





Tot i que ha hagut de renunciar a concursar a 'El Desafiament' - un projecte que l'il·lusionava moltíssim i que significava la seva tornada a televisió amb magnificència - Bàrbara assegura que "la salut és el primer" i, centrada en recuperar-se poc a poc, ara descansa al seu domicili acompanyada pels seus fills Sofia i Ángel, agafant les forces necessàries per reprendre la seva vida després d'aquesta malson del qual trigarà a refer-se.