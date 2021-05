Van suplantar la seva identitat per demanar un préstec i Cetelem li reclamava 4.500 euros

Cetelem reclamava a una usuària 4.467 euros d'un crèdit que va abonar a una altra persona que va suplantar la seva identitat. Després de l'actuació d i FACUA-Consumidors en Acció, l'entitat ha deixat d'exigir els diners a l'afectada i li ha tornat 320 euros que li va cobrar de quota malgrat que ella mai ho havia sol·licitat.





Glòria AB, resident a la localitat càntabra de Cabezón de la Sal, va contractar al novembre de 2020 una Targeta Opció Plus amb Cetelem, que consistia en una línia de crèdit de 6.658 euros amb una quota mensual fixa de 213 euros.





Seu de Cetelem - FAQUA





Al gener de 2021, la usuària va rebre una trucada de Cetelem indicant-li que constaven pendents de pagament 320 euros d'un nou crèdit que havia sol·licitat. Segons l'agent de la companyia, aquesta quota es devia a una petició que havia fet l'afectada perquè li ingressessin 4.467 euros en un compte del Banc Santander.





La usuària, que mai havia sol·licitat aquesta quantitat i ni tan sols tenia un compte en aquest banc, va comunicar que havien hagut de suplantar la seva identitat i va denunciar els fets a la Policia.





Cetelem, però, va seguir requerint insistentment a Glòria el pagament dels 320 euros de la quota. Per evitar més pressions per part de l'empresa, va acabar abonant aquesta quantitat. Immediatament va procedir a reclamar a l'empresa la devolució de diners, sense èxit.





L'afectada va decidir acudir llavors a FACUA perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a Cetelem per instar-lo que tornés a Glòria als 320 euros i deixés de reclamar-li el pagament del crèdit de 4.467 euros, que s'havia sol·licitat de forma fraudulenta utilitzant les dades de la usuària.





En l'escrit, FACUA recordava que el Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents, recull en el seu article 36 que "les operacions de pagament es consideraran autoritzades quan l'ordenant hagi donat el consentiment per a la seva execució ", circumstància que no s'havia produït en aquest cas, al tractar-se d'una suplantació d'identitat.





Per tant, l'article 43 estableix que en aquestes circumstàncies "l'usuari de serveis de pagament obtindrà la rectificació per part del proveïdor de serveis de pagament d'una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament únicament si l'usuari de serveis de pagament es el comunica sense demora injustificada, quan en tingui coneixement de qualsevol d'aquestes operacions que sigui objecte de reclamació ", mentre que l'article 45 indica que" en cas que s'executi una operació de pagament no autoritzada, el proveïdor de serveis de pagament de l'ordenant retornarà a aquest l'import de l'operació no autoritzada de seguida ".





A més d'instar Cetelem a que deixi de reclamar el pagament del crèdit fruit de la suplantació, FACUA ha denunciat els fets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).





Finalment, després de la reclamació de l'associació, Cetelem ha procedit a tornar a Glòria als 320 euros, ha deixat de reclamar-li el crèdit de 4.467 euros i ha restablert la quota mensual als 213 euros inicials que va contractar la usuària amb l'entitat.