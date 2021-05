El TSJC absol 12 manifestants que es van encadenar al Palau de Justícia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat l'absolució als 12 manifestants que van ser jutjats acusats de desordres públics, desobediència i resistència per encadenar-se a les escales del Palau de Justícia el 23 de febrer de 2018.





Protesta dels Comitès de Defensa de la República davant el Tribunal Superior de Justícia de Barcelona (EP)











La sentència, rebutja el recurs de la Fiscalia, que es va oposar a l'absolució, i confirma íntegrament la sentència que va dictar l'Audiència de Barcelona.





Aquest dia CDR, Arran, Alerta Solidària, CUP i Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) van convocar una protesta a la plaça Catalunya, i cap a les 7.45 hores un grup de 200 persones van pujar les escales del Palau de Justícia, "van tancar les portes i van passar cadenes de ferro entre el forjat de les portes, envoltant amb elles els seus cossos ", explica la sentència.





El TSJC reafirma que els manifestants no van causar danys en persones ni objectes, ni amenaçar amb fer-ho, per la qual cosa descarta que cometessin un delicte de desordres públics.





També remarca que, tot i que van tractar d'impedir que els mossos els deslliguessin, "no es van oposar colpejant als agents", i conclou que la seva conducta només va ser una falta de respecte i consideració als policies perquè els van dificultar la seva feina.





"Tot això valorat des de la perspectiva de l'exercici de drets fonamentals com la llibertat d'expressió en l'àmbit de la protesta social", afegeixen els magistrats en la sentència, i destaquen que van impedir el pas per la porta principal --que va quedar oberta sobre les 9 hores-- però es va poder entrar per les portes laterals en tot moment.