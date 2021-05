Collboni afirma que la Generalitat només interpel·la a l'Ajuntament "quan no sap què fer"

El primer tinent d'alcalde de Barcelona i líder de PSC a la ciutat, Jaume Collboni, ha assegurat aquest dimecres que el Govern només interpel·la a l'Ajuntament "quan no sap què fer" en relació a les mesures contra la pandèmia de la Covid-19 .











Ho ha dit en una roda de premsa després que la consellera de Salut, Alba Vergés, hagi apel·lat en una entrevista de Rac 1 a la responsabilitat individual i de les administracions, a les quals ha demanat que "estiguin vigilants" davant la fi del toc de queda a partir del 9 de maig per evitar comportaments com els botellons.





Jaume Collboni - EUROPA





"La responsabilitat de les mesures correspon a la Generalitat. És la que ha de dir quins són els marges i les recomanacions i instruccions. Tenim la sensació que se'ns interpel·la quan no se sap què fer", ha expressat Collboni.





El regidor ha lamentat que no atenguessin les demandes del consistori com el tancament perimetral metropolità, en lloc de municipal, i la necessitat d'ampliar l'horari d'obertura dels negocis de restauració després de dur a terme una campanya municipal per ampliar i crear terrasses .





"Demano serietat. També quan es parla de perllongar l'estat d'alarma per la porta de darrere, el que afectaria drets com la mobilitat. Si decau l'estat d'alarma i passem a una nova fase, els criteris els ha de marcar la Generalitat" , ha insistit.





Així mateix, el líder socialistes ha assegurat que el govern municipal complirà amb les directrius vigents en cada moment: "Estiguem més o menys d'acord, hem complert i hem fet complir les directrius que se'ns han donat", ha conclòs Collboni.