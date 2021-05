La pandèmia ha invisibilitzat el paper essencial de les llevadores

El paper de les llevadores a Espanya està cada vegada més oblidat. L'OCDE estableix una ràtio de 25,9 llevadores per cada 1.000 naixements, però a Espanya només hi ha 12,4 comares per cada 1.000 naixements. La xifra, que se situa molt per sota de la mitjana de la Unió Europea, preocupa l'Organització Col·legial d'Infermeria, a la Federació d'Associacions d'Espanya i l'Associació Espanyola de Llevadores, que demanen una major inversió per garantir la seguretat de les dones embarassades i la dels seus fills.





Mans d'una matrona (EP)





Un informe publicat recentment per l'Organització Mundial de la salut (OMS), el Fons de Població de Nacions Unides (UNFPA, per les sigles en anglès) i la Confederació Internacional de Llevadores (ICM) adverteix de la manca de llevadores i assegura que el món necessita 900.000 llevadores per millorar l'atenció a embarassades i nadons.











L'informe destaca a més que la crisi de la COVID-19 no ha fet més que exacerbar aquests problemes, ja que les necessitats de salut de les dones i els nounats s'han vist enfosquides, els serveis de maternitat s'han interromput i les llevadores han prestat ajuda a altres serveis sanitaris. D'altra banda, una anàlisi que es va dur a terme per a aquest informe, publicat a 'The Lancet' el desembre passat, va demostrar que comptar amb tots els recursos de l'atenció prestada per llevadores per 2035 podria evitar el 67% de les morts maternes, el 64% de les morts de nadons i el 65% dels mortinats. Per tant, podria salvar aproximadament 4,3 milions de vides a l'any.



"La desigualtat de gènere és un factor no reconegut d'aquesta enorme escassetat. La contínua manca de recursos de la força laboral d'obstetrícia és un símptoma que els sistemes de salut no prioritzen les necessitats de salut sexual i reproductiva de les dones i les nenes , i no reconeixen el paper de les llevadores, la majoria de les quals són dones, per satisfer aquestes necessitats ", expliquen les organitzacions que han portat a terme l'informe, que també recorden que el paper de les llevadores no és només el d'atendre els parts sinó que també brinden atenció prenatal i postnatal, així com una varietat de serveis de salut sexual i reproductiva -com la planificació familiar, la detecció i el tractament d'infeccions de transmissió sexual.





"A mesura que augmenta el nombre de llevadores i poden brindar atenció en un entorn propici, la salut de les dones i els nounats millora en el seu conjunt, el que beneficia tota la societat", han dit les organitzacions per destacar la necessitat de augmentar la inversió en l'educació i capacitació d'aquestes professionals, així com en els serveis en què exerceixen les seves funcions.









SATSE DEMANA MÉS LLEVADORES A ESPANYA





En aquest sentit, el Sindicat d'Infermeria (SATSE) destaca que l'atenció i cures que presten aquestes infermeres especialistes a les dones no es limita només a l'hora del part, sinó que donen resposta a totes les necessitats que poden arribar a tenir en el que fa a la seva salut sexual, reproductiva i maternal durant tota la seva vida.





Des SATSE posen el focus en l'àmplia diversitat de funcions i competències que tenen les llevadores i matrones, ja que creuen encara persisteix la percepció errònia en un ampli nombre de persones que es limiten a ajudar les dones a ser mares. "La tasca de les llevadores i matrones és fonamental i molt beneficiosa en totes les etapes de la vida de les dones i, especialment, abans, durant i després del part", subratllen des del sindicat.





I és que aquests professionals proporcionen una atenció integral a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona, i després del part atenen les seves necessitats en la fase de puerperi normal després del naixement, així com les del nounat sa fins que gairebé compleix un mes de vida.





Durant l'adolescència de qualsevol dona, les llevadores i matrones realitzen activitats educatives i informatives en matèria de salut sexual i reproductiva, mètodes anticonceptius, hàbits de vida saludables o prevenció del càncer de coll d'úter, mentre que, en l'embaràs, part i puerperi , assessoren i eduquen per a la salut a l'embarassada i la seva parella en aspectes com l'alimentació, exercicis, higiene, sexualitat o depressió postpart, entre d'altres. En una etapa adulta, aquests professionals desenvolupen activitats educatives en matèria de salut sexual i reproductiva i treballen en la detecció precoç de diferents càncers, com el de coll uterí, mama o genital, així com en l'atenció en el climateri o la prevenció de les alteracions de sòl pèlvic, incontinència urinària, etc.





Per això, des del Sindicat d'Infermeria destaquen la necessitat que Espanya compti amb el nombre de professionals suficient per "donar resposta a totes les necessitats de la dona en les diferents etapes de la seva vida, així com del nounat i la seva parella". SATSE recorda que, segons diferents estudis i anàlisis, Espanya compta amb un nombre clarament insuficient d'especialistes en infermeria obstetricoginecològica i insta a les diferents administracions sanitàries competents al fet que "reforcin les plantilles d'aquests professionals sanitaris, tant en els hospitals com en els centres de salut ".