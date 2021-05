Torra assegura que no pagarà les multes de la JEC

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha assegurat que està disposat a entrar a la presó si cal, i que no pagarà voluntàriament les multes imposades per la Junta Electoral Central (JEC), de 8.500 euros, per incomplir el seu deure de neutralitat política durant la campanya electoral de 2019 pels llaços grocs i altres símbols independentistes en llocs públics.





Quim Torra (EP)













"No pagaré aquestes multes i, per tant, hauran de robar-me aquests diners si ho volen cobrar. Estic disposat a entrar a la presó, si cal, però mai ha d'ordenar cap pagament a la Junta Electoral espanyola, que actua de manera irregular per perseguir el independentisme i els drets fonamentals ", ha subratllat aquest dimecres en un comunicat.





Després d'haver rebut les notificacions de la JEC al seu domicili, en què se li ordena el pagament de les multes, ha afegit que tampoc vol que "ningú" les pagui per ell, tampoc la Caixa de Solidaritat, a qui ha agraït que l'hi oferissin.





Per Torra, són multes imposades per la desatenció d'instruccions "completament irregulars i il·legítimes", que va recórrer i que s'emmarquen en un plet legal que la seva defensa portarà al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.





"Són multes que formen part d'un procés repressiu de coerció de la llibertat d'expressió i de persecució de l'independentisme a Catalunya", ha apuntat.





En la seva opinió, el poble català ha de reprendre el camí cap a la independència "sense esperar permisos ni diàlegs que no arribaran mai".





"És imprescindible que la ciutadania empoderada de l'1-O recuperi la iniciativa i que torni a caminar al mateix ritme i direcció les institucions, els partits, les entitats i la ciutadania. La repressió, la presó i l'exili no acabaran fins que la República catalana no sigui una realitat ", ha tancat.