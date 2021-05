Vergés apel·la a la responsabilitat individual després del 9 de maig

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha apel·lat a la responsabilitat individual perquè "l'obertura es quedi" i ha recordat que, encara que no hagi toc de queda a partir del 9 de maig, es mantenen algunes limitacions horàries i de aforament.





Alba Vergés (EP)





"No es tracta de sortir al carrer i fer alguna cosa massiu", ha dit Vergés aquest dimecres en una entrevista de Rac 1, en què ha demanat que la ciutadania no intenti fer totes les coses de cop i ha reiterat que la voluntat de la Generalitat és evitar fer passos enrere, en les seves paraules.





La consellera ha confirmat que no es multarà les persones que circulin pel carrer a partir de les dotze de la nit del 9 de maig, que s'aixecarà el confinament perimetral de Catalunya, i que s'ampliaran els horaris de la restauració fins a les 23 hores.





No obstant això, ha insistit que hi haurà un límit de sis persones a les reunions, tant en domicilis com en els bars, i ha recordat que activitats com els botellons "ja estaven prohibits abans de la Covid", pel que ha instat a les administracions a estar vigilants.





"Pas a pas anem consolidant aquestes obertures a tots els nivells, i la restauració, que és un sector que ha patit molt, estic segura que portarà aquesta obertura a bon port", ha declarat Vergés, que ha posat el focus en el risc de contagi individual i en els domicilis.





PROPERS PASSOS

La consellera ha insistit en la necessitat que els canvis en les limitacions es facin de manera progressiva; i ha avançat que "és possible que el pròxim pas tracti els aforaments, no només en cultura, sinó en diferents àmbits" però que aquests es donaran a poc a poc.





Preguntada per una possible obertura de l'oci nocturn, Vergés ha indicat que el seu departament està treballant amb el sector per fer-ho possible però que, en qualsevol cas, serà una obertura "progressiva i espaiada".





Ha assenyalat que "hi ha activitats més difícils" d'obrir, pel que ha demanat paciència; però ha indicat que el Govern està obert a estudiar opcions com la prova pilot amb tests ràpids que es preveu per a aquest mes de maig a locals d'oci nocturn de Sitges (Barcelona).





VACUNACIÓ

La consellera ha informat que el ritme de vacunació s'està accelerant i que aquest mes de maig, i especialment al juny, arribaran moltes més dosis; pel que al juny "es vacunarà amb més intensitat" i es podria arribar a la franja dels 40 anys.





"Si Europa compleix els compromisos i l'Estat ens fa arribar les vacunes, nosaltres estem preparats i amb ganes per vacunar tothom", ha afirmat Vergés, que ha donat per bona la xifra d'un 70% de vacunats a l'agost, si es compleix amb els enviaments de dosi.





La consellera ha destacat que la franja dels 80 anys "pot donar-se per totalment vacunada", que la dels 70 als 80 està vacunada en més del 70% i que aquesta setmana serà encara més, i ha confiat que els majors de 60 anys tinguin cobertures molt bones aquesta setmana, en les seves paraules.





Ha informat que en alguns llocs ja s'ha començat a vacunar "les franges més altes" de ciutadans d'entre 50 i 60 anys d'edat, i ha assegurat que la setmana vinent es començaran les vacunacions massives a aquest grup.





Ha celebrat poder començar a vacunar aquesta franja d'edat perquè es tracta d'un grup "molt actiu en la societat i més nombrós", amb la majoria dels seus membres treballant, i ha informat que probablement se'ls administri Pfizer, ja que s'explica amb més dosi que de Moderna.