Absolts els líders de Falange i Alianza Nacional jutjats per delicte d'odi en els seus discursos

El Jutjat Penal 8 de Barcelona ha absolt els presidents de La Falange, Pedro Pablo Peña, i d'Alianza Nacional, Manuel Andrino, als quals va jutjar acusats d'un presumpte delicte d'incitació a l'odi i la violència en els seus discursos el 12 d'octubre de 2013 durant un acte a Montjuïc (Barcelona).





La sentència els absol perquè no s'ha demostrat que els acusats fossin responsables d'un document que incitava a cometre actes violents durant el dia de la Hispanitat, i pel qual es va obrir la investigació que també va abastar les declaracions d'aquesta jornada.





Jutjat de Barcelona @ep





En el judici, un mosso de la unitat d'investigació de el cos dedicada als delictes amb motivació ideològica d'extrema dreta va explicar que aquest document, signat per 'Ultra Sur' i 'L'Espanya en marxa', era fals, i els tècnics de l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona) que el van enviar al fiscal per denunciar van declarar que l'havien rebut per xarxes socials.





"La prova inicial, que és el document denunciat a Fiscalia, és totalment fals, i en conseqüència s'ha d'aplicar la teoria dels fruits de l'arbre enverinat", segons la qual una prova il·lícita anul·la totes les que s'aconsegueixin arran d'aquesta, tot i que sigui de forma legal, com passa en aquest cas amb el document fals i la resta de proves que el fiscal va aportar per acusar-los de delicte d'odi en els discursos.





Penya i Andrino van rebutjar declarar en el judici, en el qual es van reproduir expressions com, en referència a l'inici del procés sobiranista, que "la bala hauria de ser per a la classe política espanyola, i per a la cúpula militar que ha permès aquest atropellament".





"Respondrem com van respondre els unionistes a Irlanda", ha sostingut Penya afirmant que el camí és la violència, en les seves paraules, i va cridar a enderrocar la monarquia i defensar Espanya amb sacrifici i a costa de les seves vides si fos necessari.





En el seu discurs, Andrino va apel·lar actuar com en el cop d'Estat de juliol de 1936: "Estem disposats a morir, però també a matar per Espanya, faltaria més".