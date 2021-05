Accepta 6 anys per fingir ser policia per abordar a noies i violar una menor en el seu cotxe

Un home ha acceptat una condemna a sis anys i mig de presó per violar una menor a la que va pujar al seu cotxe fingint ser policia i oferint-portar-la a casa mostrant una placa falsa, que també va usar per abordar i coaccionar cinc noies més.





El judici estava previst per a aquest dimecres a l'Audiència de Tarragona però no s'ha celebrat perquè l'acusat, de 34 anys, ha reconegut els fets i ha acceptat una condemna per agressió sexual i detenció il·legal a una menor, usurpació de funcions públiques i 7 delictes de coaccions.





Jutjats de Tarragona @ep





A més de la pena de presó, la sentència també li imposa pagar una multa de 1.080 euros i indemnitzar les víctimes amb 16.000 euros en total.





La sentència de conformitat explica que el 24 de novembre de 2019 l'home conduïa per Salou (Tarragona) quan va abordar a dos menors, que eren primeres, els va ensenyar una placa falsa de policia i els va indicar que pugessin a l'cotxe per portar-les a casa.





Quan ja havia deixat a una a casa, va conduir fins a un camí de terra als afores de Salou, va aparcar en una zona despoblada i va dir a la nena que baixés de l'cotxe per registrar-la, el que va aprofitar per agredir-la sexualment.





Després va seguir conduint fins a un descampat, on li va tornar a dir que baixés per registrar-la i la va tornar a agredir.





Uns dies després, va seguir a peu a una dona fins el seu portal, on li va cridar 'Sóc policia, obre que vull parlar amb tu', mostrant la falsa credencial.





CONFINAMENT





A la primavera de 2020, l'home va aprofitar "la situació d'incertesa generada després del decret d'estat d'alarma" i, mostrant la seva falsa placa policial, va seguir a dones fins a cinc vegades, dient-los que pugessin al seu cotxe i amenaçant-les de posar-los una sanció.





A un la va obligar a pujar a l'cotxe tirant de la motxilla que portava, i un cop dins li va dir: "¿No et interessen 100 euros i tenim una aventura?".