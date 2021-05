Uganda aplicarà la pena de mort als que participin en sacrificis humans

El Parlament d'Uganda ha aprovat aquest dimecres un projecte de llei que preveu la pena de mort per a aquelles persones que participin en sacrificis humans o els financi, a el temps que criminalitza la possessió de parts de el cos d'un assassinat per a usos medicinals o per a la seva

venda.





El president d'Uganda, Yoweri Musevini @ep





El projecte, que encara ha de ser ratificat pel president de país, Yoweri Museveni, inclou en el Codi Penal aquesta pràctica, que fins ara era jutjada com a assassinat o altres delictes, el que implicarà un enduriment de les condemnes, segons ha informat el diari ugandès 'Daily Monitor'.





Així, defineix el sacrifici humà com l'assassinat, mutilació o extirpació d'òrgans per a la seva venda o amb el propòsit del seu ús en rituals religiosos o pràctiques de bruixeria, davant d'un augment d'aquesta pràctica entre persones que creuen que amb la mateixa podran aconseguir riquesa o poder.