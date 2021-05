VÍDEO: Aquestes són les horribles conseqüències de xisclar als teus fills

Us heu preguntat mai mai què passaria si, en lloc de cridar als vostres fills, li diguéreu les coses d'una forma calmada i, fins i tot, amb amor?





El vídeo de Les Vides de Mario (Shire) exposa com l'actitud d'un pare pot canviar totalment la vida del seu fill.





El vídeo està protagonitzat per Mario, un nen diagnosticat amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), però, el missatge és universal. "Si fóssim conscients el poder que tenen les paraules sobre els nostres fills, i les ferides que podem fer-los, faríem l'impossible per canviar aquest llenguatge. Molts traumes i ferides de la infància tenen a veure amb aquestes paraules, amb aquests gestos, amb aquest missatge que hi havia darrere ", explica la psicòloga Úrsula Perona a ABC.







Aquí poden veure el vídeo que, segur, no deixarà a ningú indiferent: