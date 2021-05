En pastilla o en esprai? Dues possibles alternatives a les vacunes contra la Covid-19

Les noves variants de coronavirus, la desconfiança en les vacunes, el gran desafiament logístic (com l'haver de mantenir-les a baixes temperatures) i l'arribada de la primavera amb les seves respectives relaxacions en les restriccions i la fi de l'estat d'alarma poden demorar la frenada del virus i la tan anhelada immunitat de grup.





Un pot de pastilles / Arxiu





Per afrontar els reptes que tenen les vacunes i la desconfiança que hi ha cap a aquestes, les empreses farmacèutiques estan desenvolupant un altre tipus de tractaments per intentar eradicar la pandèmia, com ara les pastilles o els aerosols nasals.





Les farmacèutiques Pfizer i Mercks estan desenvolupant les seves pròpies pastilles contra la Covid-19 que podrien estar llestes per a finals d'aquest any, però no són les úniques companyies que estan estudiant aquesta possibilitat. En aquesta carrera per veure qui arriba abans, Oravax - una aliança d'empreses de dues firmes: la israeliana-americana Oramed i l'índia Premas Biotech - va anunciar la primera fase dels assajos clínics en humans al juny, segons apunta el medi 'Business Insider' .





Pastilles versus vacunes





Però, quins són els avantatges de les pastilles enfront de les vacunes? Teòricament, les píndoles serien més fàcils d'administrar, no es necessitarien agulles ni xeringues, i facilitarien la logística al poder emmagatzemar-se en temperatura ambient. Així mateix, els especialistes en malalties infeccioses creuen que es necessitaran, cada vegada més, reforços periòdics per estendre la durada de la protecció contra les noves variants i mutacions, una dinàmica que podria solucionar-se periòdicament amb una pastilla.





Per exemple, una altra empresa, ImmunityBio, està realitzant assaigs clínics de fase 1 d'una versió oral de la vacuna. No obstant això, aquesta s'utilitzaria més com una dosi de reforç de la vacuna intramuscular, que com la vacuna en si mateixa.





D'altra banda, Pfizer creu que tindrà una pastilla contra el coronavirus a finals d'aquest mateix any 2021. "És una medicina antiviral, que el que fa és impedir que el virus es repliqui. Encara no té nom. Ara es començarà la fase 1, és a dir, un petit grup d'humans rebrà aquesta medicina. Després vindrà la fase 2 amb un grup més gran d'humans, per a determinar la dosi, quantes vegades a el dia cal prendre-la, i si cal fer-ho sola o amb altres medicines. Finalment, en la fase 3 s'enfrontarà la pastilla a un placebo ", ha explicat el doctor Horta, en declaracions per al canal CNN.





En aquest moment hi ha més de 200 tractaments antivirals que s'estan desenvolupant contra la Covid-19 per part de les farmacèutiques en el món. La farmacèutica Mercks és la que més avançada està en el procés de proves amb la seva pastilla contra la Covid-19, explica 'Business Insider'. La seva droga antiviral Molnupiravir funciona sota un mecanisme diferent al de Pfizer i està en les proves finals sobre humans.





A la fi de 2020, una empresa anomenada Vaxart va anunciar bons resultats en els assajos amb animals, però en els primers assajos amb humans han obtingut respostes decebedores, segons publicava 'eleconomista.es' el febrer passat. No obstant això, Vaxart planeja començar un estudi d'etapa intermèdia, o Fase II, de la vacuna en comprimits a mitjans d'any, una informació de la qual s'ha fet ressò 'Infobae'.





Aerosols nasals





El passat mes de març, la Universitat d'Oxford va comunicar la seva intenció de provar la versió inhalada de la vacuna desenvolupada amb AstraZeneca. L'experiment inicial comptava amb la col·laboració de 30 voluntaris sanitaris d'entre 18 i 40 anys.





De la mateixa manera, la companyia americana Altimmune, està desenvolupant una vacuna contra coronavirus que s'administra en forma d'aerosol nasal. En teoria, a l'inhalar aquesta nova vacuna, també podria induir un tipus de resposta immune coneguda com immunitat de les mucoses, que podria ajudar a eliminar el virus del tracte respiratori, ajudant així a reduir la transmissió del coronavirus per part de les persones vacunades amb l'esprai.