Un jutjat anul·la el projecte de dentista municipal de Barcelona

El jutjat contenciós administratiu número 7 ha anul·lat el projecte de dentista municipal impulsat per l'Ajuntament de Barcelona dirigit a tota la ciutadania amb preus entre un 10% i un 40% per sota del preu de mercat, ha explicat la regidora de Salut, Gemma Tarafa .





Segons ha avançat Gaceta Dental, la sentència estima el recurs del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs (COEC) contra aquest projecte al considerar que l'Ajuntament no té competència en aquesta matèria.





El COEC va imposar un recurs contra el projecte de dentista municipal, pel que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar mesures cautelars que més tard va suspendre a petició de l'Ajuntament.





Davant la nova decisió del jutge, Tarafa ha anunciat que "aquesta sentència ja està sent recorreguda" i ha explicat que a el no ser una sentència ferma no invalida que el projecte pugui seguir cap endavant, pel que ha assegurat que seguiran treballant en ell .





Ha lamentat que no és la primera vegada que reben un recurs o una cautelar pel projecte de dentista municipal, però ha confiat que el TSJC "farà una sentència favorable" per als interessos del consistori, com va fer al suspendre les cautelars.





ESTRATÈGIA MUNICIPAL





A més del dentista que el consistori vol obrir per a tota la ciutadania a preus reduïts, l'Ajuntament ja ha obert un dentista municipal per a persones amb pocs recursos (amb dues seus a l'Eixample i Nou Barris) i un altre per a nens de fins a set anys i persones sense llar (al districte de Sarrià-Sant Gervasi).





També ha signat un conveni amb l'Associació Empresarial de Centres d'Assistència Dental (Aecad) per atendre a preus reduïts a persones vulnerables que siguin usuàries de la Targeta Rosa o de la targeta Barcelona Solidària.