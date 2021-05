L'Executiu reflexiona sobre la derrota socialista: crítiques a l'PSOE de Madrid que "no són extrapolables" a la resta d'Espanya

La derrota soferta aquest dimarts pel PSOE a la Comunitat de Madrid, obtenint el seu pitjor resultat històric a la regió, ha aixecat polseguera tant entre membres delGovern com de la direcció socialista que creuen que cal fer autocrítica i una "reflexió seriosa i fons" del que ha passat. I encara que entre la direcció del PSOE no hi ha unanimitat sobre si els madrilenys van votar o no la gestió de Govern durant la pandèmia, la majoria dels consultats considera que els canvis no tenen per què afectar el Govern de Pedro Sánchez però sí a nivell regional, al PSOE-M.





El candidat d'PSOE a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo - Marta Fernández Jara - Europa Press







Fonts de l'Executiu creuen "lògic" que hi hagi una "reflexió i una anàlisi seriós" de la patacada que es va emportar ahir el PSOE a les eleccions regionals. Opinen que cal valorar la campanya electoral que s'ha dut a terme i que ha estat dissenyada des de la Moncloa, pel cap de gabinet de Pedro Sánchez.





Una campanya en la qual primer el cap de l'Executiu va eclipsar al seu candidat, per després tenir una presència més discreta i en què a més Gabilondo va anar donant tombs a la meitat de la contesa, passant de festejar el centre a girar a l'esquerra mirant a un Pablo Iglesias que, a més, ha estat derrotat també per la seva escissió.





DIMISSIÓ DE GABILONDO





Per a més inri, algunes fonts de la direcció socialista sí apunten que el PSOE, després de fer una "reflexió a fons" i "amb calma", ha de dur a terme una renovació profunda en el Partit Socialista de Madrid (PSOE-M). En aquest sentit, asseguren que el problema de la Federació madrilenya no és d'ara, sinó que es ve arrossegant des de fa molt temps i que, a hores d'ara, no té ni equip, ni estructura, ni organització, ni projecte de futur a llarg termini.







Esquerra Socialista de Madrid ha demanat que, davant els resultats electorals en què perd el PSOE 13 escons, dimiteixi el candidat del PSOE, Ángel Gabilondo, i tota l'Executiva del PSOE-M, per la "falta d'autonomia" que han tingut amb respecte a Moncloa i el resultat de les eleccions.





"Les causes vénen de lluny. La més important és, sens dubte, la pèrdua sistemàtica d'autonomia del PSOE no només pel que fa a la direcció federal, sinó directament davant la Moncloa, que ha vingut imposant mesures que no han tingut en compte les condicions singulars de Madrid", han criticat en un comunicat.





LA CAMPANYA ORQUESTRADA PER LES MANCANCES DEL PSOE-M





De fet, alguns consultats creuen que la campanya l'han hagut de dissenyar des de Moncloa per les mancances internes de el partit a Madrid. Un disseny que també han criticat per les "batzegades" que ha anat donant el candidat. En aquest sentit ironitzaven amb els "lampistes de Moncloa, que només adquireixen forma corpòria quan tenen èxits, mai amb els fracassos".





A més, critiquen que Gabilondo hagi estat desaparegut durant els últims dos anys i no s'hagi treballat l'oposició a Díaz Ayuso. Creuen que era un dirigent "a l'espera de destí" i lamenten que no hagi sabut entendre els problemes dels madrilenys.





No obstant això, els dirigents socialistes no coincideixen en el seu anàlisi de la motivació que van tenir ahir els madrilenys per no votar el PSOE. En aquest sentit, alguns creuen que en aquestes eleccions els ciutadans no han valorat la gestió de Govern de Pedro Sánchez durant els 14 mesos de pandèmia, mentre que altres creuen que el fet d'haver d'adoptar mesures dures sí que ha pogut pesar a l'hora de votar.







AFECTA EL RESULTAT MADRILENY?





En el que sí coincideixen els dirigents socialistes és que el resultat dels comicis no té per què afectar a la governabilitat d'Espanya per molt que la dreta vulgui restar legitimitat a un "govern legítim".







Referent a això, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defensat aquest dimecres que el Govern "està en el que ha d'estar, que és en l'estabilitat política i en els fons de recuperació", i en el "realisme", més enllà de la "reflexió crítica" que ha de fer, al seu parer, el PSOE per la derrota "sense embuts" a Madrid.





Això sí, Calvo ha insistit en la idea que no han deixat de repetir des de fa dies tant al Govern i al PSOE, a mesura que anaven empitjorant els pronòstics per Gabilondo en les enquestes: que les d'aquest 4 de maig eren unes eleccions "territorials". "Madrid és Espanya, i és molt important, però la resta d'Espanya importa i existeix", ha avisat.