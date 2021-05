Sánchez convoca aquest dijous al seu Executiva després de la debacle del PSOE a Madrid

El president de Govern i secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, ha convocat per aquest dijous a la Permanent de la Comissió Executiva Federal del seu partit, segons han informat a Europa Press fonts socialistes, després de la patacada que ha patit el PSOE de Madrid a les eleccions autonòmiques d'aquest dimarts, amb els pitjors resultats de la seva història en aquesta regió.





De moment, a Ferraz guarden silenci un dia després del desastre, i argumenten que ha de ser el PSOE-M el que analitzi en primer lloc la seva derrota ja que, segons argumenten, les eleccions d'aquest dimarts no deixen de ser unes autonòmiques, en una regió amb una situació molt concreta, que no ha extrapolar-se a la resta d'Espanya, sobretot perquè el pes de l'PP no és el mateix en altres territoris, asseguren.





@ep





Així, a la cúpula del PSOE intenten posar distància amb el que ha passat a les urnes madrilenyes, en què els socialistes madrilenys, amb Ángel Gabilondo al capdavant, s'han deixat 13 escons --passant de 37 a 24--, i 274.000 vots, sent superats a més en paperetes per Més Madrid, i perdent així el lideratge de l'esquerra madrilenya, i de l'oposició.





EXECUTIVA DEL PSOE-M AQUEST DIMECRES





En aquest sentit, Sánchez ha esperat per reunir la cúpula nacional del PSOE fins a aquest dijous, per deixar que primer tingui lloc aquest dimecres a la tarda l'Executiva del PSOE-M, segons han informat fonts socialistes.





Gabilondo ja va reconèixer ahir que els resultats electorals "no són bons" i va lamentar no haver-ho aconseguit, de manera que ja va dir que reflexionarien "amb tristesa i enteresa". "No he estat capaç. Les coses estaven platejades en altres termes i jo no desqualificar a ningú perquè hagi estat així. Nosaltres seguirem tractant d'evitar la confrontació, perquè Madrid no necessita això, sinó estar units tots els madrilenys", va defensar.





El candidat socialista reconeixia així que el camp de batalla de crispació en què li ha tocat jugar no era el que més l'afavoria, tenint en compte el seu perfil "insípid, seriós i formal" amb el qual precisament es va presentar a la precampanya, seguint l'estratègia ideada principalment pels estratègies de Moncloa --implicats en la contesa, com ja van fer en les eleccions catalanes--.





Aquesta estratègia buscava erigir a Gabilondo com l'únic candidat capaç de representar una alternativa responsable i moderada, sense extremismes, davant de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. No obstant això, a mesura que avançava la campanya, van ser virant a l'esquerra, al constatar que els vots del malmès Ciutadans que volien pescar s'estaven anant al PP.





Finalment, l'aposta per la suma del bloc d'esquerres, i l'apel·lació a l'antifeixisme enfront de Vox --després qüestionar els de Santiago Abascal les amenaces de mort contra diversos membres del Govern-- no han frenat el descens del PSOE que pronosticaven les enquestes .





I tot i la transcendència que el PSOE li ha atorgat a aquests comicis, en termes gairebé de plebiscit entre "feixisme o democràcia", des de Ferraz insisteixen que no cal perdre de vista que no deixen de ser unes eleccions autonòmiques.





Així ho va posar de manifest aquest dimarts el secretari d'Organització, el ministre de Transports José Luis Ábalos, en la primera compareixença que va realitzar en nom de l'Executiva federal després de tancar-se les urnes i conèixer-se els resultats.





En aquesta compareixença, Ábalos va assumir sense "draps calents" aquests mals resultats, i els va atribuir al fet que no han sabut atreure a tot el seu electorat ni "escapar de la polarització". A més, ja va assenyalar el camí al PSOE-M per als propers dos anys i ha defensat que han de començar ja mateix el seu procés per "posar a punt" i "renovar" l'organització en aquesta comunitat.





"Han estat unes eleccions a Madrid, i només en aquesta comunitat. És una comunitat molt important, però no representa el conjunt d'Espanya, a l'igual que tampoc ho fa el resultat d'eleccions recents, com a Catalunya, on per cert el PP va quedar com a última força ", va emfatitzar el 'número tres' del PSOE.