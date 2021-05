Vuitena jornada de protestes a Colombia: ja hi ha més de 30 civils morts

Colòmbia viu la seva vuitena jornada d'aturada nacional, que torna a omplir els carrers del país de manifestacions i enfrontaments entre els participants i les forces de seguretat, mentre les organitzacions avisen d'una violència alarmant que ha deixat fins al moment 31 morts, segons indica l'Institut d'Estudis per al Desenvolupament i la Pau (Indepaz).





Una dia més els colombians han sortit al carrer, convocats pel Comitè Paro Nacional, per manifestar el seu rebuig a la reforma tributària del Govern presidit per Iván Duque i la repressió protagonitzada per les forces de seguretat al llarg de les jornades de protesta, que ha estat criticada per la comunitat internacional i organitzacions defensores dels Drets Humans.





Protestas en Colombia @ep





En diferents punts del país, com Medellín, Bucaramanga, Bogotà o Ibagué, es desenvolupen marxes on ja s'estan produint bloquejos de carrers, disturbis i nous enfrontaments entre manifestants i els antiavalots.





CALI: 25 DELS 31 MORTS





El poble de Cali torna també a sortir al carrer per l'atur, mentre Indepaz ha alertat que el departament del Valle del Cauca, que acull aquesta ciutat, és el que presenta la situació més preocupant: 25 dels 31 morts que notifica l'organització s'han registrat en aquesta regió fins al 3 de maig.





Segons Indepaz, almenys 13 dels casos a Cali s'atribueixen a membres de l'Esquadró Mòbil Antiavalots (Esmad), i quatre a agents de la Policia. A més, circulen imatges dures de persones ferides als carrers de la ciutat. "Molt destacable la tasca dels joves que denuncien amb els seus mòbils i ens fan arribar els videos enmig de les agressions", ha agraït l'institut, en referència a totes les imatges que omplen les xarxes per alertar de la situació al país, recull 'El Espectador'.





La xifra de morts denunciada per Indepaz coincideix amb les denúncies que ha registrat l'ONG Temblores, que també fa un balanç de 31 víctimes de "violència homicida". La mateixa organització assenyala que es poden constatar 1.443 casos de violència policial en els últims dies, incloses 814 detencions arbitràries, una vintena de víctimes per agressió als ulls i deu víctimes de violència sexual per part de les forces de seguretat.





Per la seva banda, el Defensor del Poble xifra en 24 els morts en les últimes sis jornades de protestes. Almenys cinc han perdut la vida per actuacions de l'Esmad i altres sis per extralimitació de funcions de policies regulars, segons el Defensor.





MÉS DE 40 FERITS A BOGOTÀ





D'altra banda, l'alcaldessa de Bogotà, Claudia López, ha informat aquest dimecres que almenys 46 persones van resultar ferides en enfrontaments violents a Bogotà en l'última jornada. "Vam tenir una brutal escalada de violència. 30 civils i 16 policies han resultat ferits", ha indicat l'alcaldessa en el seu perfil de Twitter.





Després d'una setmana de manifestacions, el Govern ha anunciat l'inici d'un diàleg amb el Comitè de l'Aturada pel 10 de maig. Les autoritats colombianes, que preveuen que les negociacions s'allarguin almenys fins al 20 de maig, celebraran les primeres trobades amb les pròpies institucions públiques. A continuació es reuniran amb els governs locals i regionals, els comitès estudiantils, els partits polítics, els sindicats de treballadors, i les associacions comunals.





Després de l'aixecament social, Duque va haver de recular a principis d'aquesta setmana i cancellar la controvertida proposta de reforma tributària que tenia entre mans, àmpliament criticada perquè afectava les rendes més humils, segons els seus crítics. A més, el ministre d'Hisenda, Alberto Carrasquilla, va haver de dimitir.