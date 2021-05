Belarra se situa com la favorita per rellevar a Iglesias a Vistalegre IV

Podem buscarà convocar la nova Assemblea Ciutadana el més ràpid possible per reemplaçar en el lideratge de el partit a Pablo Iglesias, davant la seva decisió d'abandonar la política, i la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, és un dels noms que cobren més força com possible relleu a la Secretaria General.





Segons ha avançat 'Infolibre', en les esferes de el partit morat s'apunta al fet que el nou lideratge recaurà en una dona i el perfil de Belarra és el que a priori té més opcions.





Ione Belarra @ep





La titular de la cartera de Drets Socials integra ara l'Executiva, és afí al secretari general sortint, coneix el detall una organització en la qual ha tingut un paper destacat en tots els àmbits (orgànic, parlamentari i ara a l'Executiu) i també té gran afinitat amb altres dirigents destacades: les ministres Irene Montero i Yolanda Díaz.





A més, diverses fonts subratllen també que va ser precisament Belarra qui va reemplaçar a Iglesias a el front del Ministeri quan va decidir deixar l'executiu per abanderar la llista de Unides Podem a la Comunitat de Madrid.





La decisió d'Iglesias d'abandonar tots els seus càrrecs després del resultat de les eleccions madrilenyes, en què va concórrer i no va poder impedir la victòria de la dreta, deixa un buit de poder i per omplir es requereix la convocatòria de l'Assemblea Ciutadana, la competent per designar el nou secretari general.





En absència d'Iglesias, aquesta facultat recau en l'Executiva de el partit, que pren les regnes de la formació durant aquest període transitori i que precisament s'ha reunit aquest dimecres per seguir analitzant l'escenari que ha deixat el 4M.





Segons fonts de la formació, la intenció és que aquest Vistalegre IV es pugui portar a terme com més aviat possible per evitar una situació d'interinitat, aprofitar el clima intern cohesionat en la formació i fer un procés tranquil per emprendre el nou lideratge.





El que està pràcticament assumit en el partit és que hi haurà un model de bicefàlia en Unides Podem, doncs d'una banda hi haurà el cartell electoral, ja a què el mateix Iglesias ja ha plantejat per la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, i un líder orgànic en la formació estatge.





De fet, aquest matí fonts de Podem han explicat que la ministra de Treball no pot ser escollida com a líder de la formació estatge al no ser afiliada de el partit (només milita al PCE).





Els estatuts de el partit estableixen que per optar a la Secretaria General de Podem es requereix, com a mínim, una militància de sis mesos. Això se suma a més a la intenció que el Vistalegre IV es faci el més aviat possible i passar ja a la nova etapa que ha de recórrer ara Podem.