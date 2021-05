Les màximes pugen en una jornada seca i assolellada amb possibles xàfecs al nord-est de Catalunya

El temps sec i estable predominarà aquest dijous, en què no s'esperen fenòmens meteorològics adversos, encara que un front poc actiu fregarà el nord de la Península i podria deixar pluges febles a Galícia, el Cantàbric i Pirineus, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que espera també un ascens de les temperatures. Al Pirineu preveu intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució que podria deixar algun xàfec al nord-est de Catalunya.





Aquest front actiu fregarà el nord i al seu pas anirà deixant cels ennuvolats i pluges febles a Galícia que al llarg del dia podrien estendre en forma més dispersa a l'Cantàbric.





Platja de Barcelona @ep





No obstant això, en la resta de país predominarà el cel poc ennuvolat o clar, encara que no descarta alguns intervals de núvols alts a la resta de la meitat nord, alguns núvols baixos matinals a Melilla i alguns núvols d'evolució diürna a l'interior de l'àrea mediterrània peninsular, on hi ha possibilitat d'algun ruixat feble en àrees muntanyoses.





Pel que fa a les Canàries, s'espera una jornada de cels ennuvolats amb intervals ennuvolats al nord i poc ennuvolat o clar al sud. Tampoc descarta alguns bancs de boira matinals a l'interior de l'Cantàbric oriental i de Catalunya, així com a l'entorn de Melilla.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET ha pronosticat que les màximes pujaran en la major part de la meitat nord-est peninsular i que es experimentaran pocs canvis a la resta així com en les nocturnes.





Finalment, reflecteix que el vent bufarà de l'oest o de sud-oest a Galícia ia l'àrea mediterrània oriental, amb algun interval d'intensitat forta al nord de l'litoral gallec. Al nord-est de Canàries bufaran vents de nord, mentre que a la resta de la Península ia l'àrea de l'Estret predominaran els vents de component variable.