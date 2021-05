Biden vol aixecar la protecció de la propietat intel·lectual de vacunes contra la covid-19

El Govern dels Estats Units ha anunciat aquest dimecres que dona suport a acabar amb la protecció de la propietat intel·lectual de les vacunes contra el coronavirus "per ajudar a posar fi a la pandèmia". "Perquè això succeeixi", participarà "activament" en l'Organització Mundial del Comerç (OMC).





La representant comercial dels Estats Units Katherine Tai ha anunciat a través d'un comunicat que l'Administració de Joe Biden donarà suport a alliberar la protecció intel·lectual d'aquestes vacunes perquè, davant "circumstàncies extraordinàries", són necessàries "mesures extraordinàries".





Joe Biden @ep





"El Govern creu fermament en la protecció de la propietat intel·lectual, però, per tal de posar fi a aquesta pandèmia, dona suport a l'exempció d'aquesta protecció per a les vacunes contra la covid-19", ha explicat Tai.





L'objectiu del Govern dels Estats Units --ha continuat Tai-- és aconseguir "tantes vacunes segures i efectives com sigui possible" per a "tantes persones com sigui possible".





"Com que els nostres subministraments de vacunes per als nord-americans són segurs, el Govern continuarà redoblant els seus esforços, treballant amb el sector privat i tots els socis possibles, per estendre el desenvolupament i la distribució de les vacunes". Al mateix temps, "treballarà per incrementar les matèries primeres necessàries per fabricar aquestes vacunes".





REACCIONS A l'ANUNCI





Després de conèixer-se la notícia, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha celebrat la decisió de l'Administració nord-americana, que marca un "moment monumental" en la lluita contra el coronavirus.





Així ho ha dit a Twitter el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El compromís de Joe Biden i Katherine Tai de donarr suport a la renúncia a les proteccions de la propietat intel·lectual per a les vacunes és un poderós exemple de lideratge dels Estats Units per abordar els desafiaments de la salut mundial", ha afegit.





També ha aplaudit la decisió l'organització Metges Sense Fronteres, que hi veu "un pas important cap al suport mundial a una exempció en el si de l'OMC en matèria de propietat intel·lectual".





En aquest sentit, els països comptarien amb noves opcions per fer front a "les limitacions de les normes de propietat intel·lectual actuals i eliminar les incerteses i les barreres legals que poden impedir la producció i el subministrament de productes mèdics covid-19 amb antelació".





D'altra banda, l'ONG ha demanat als països que "segueixen bloquejant l'exempció en l'OMC que donin suport a la suspensió de les patents de totes les eines mèdiques de covid-19, incloses vacunes".





També han reaccionat a la notícia líders internacionals, com el president argentí, Alberto Fernández, que ha celebrat la decisió, i ha aprofitat un missatge en el seu compte de Twitter per lamentar que "les vacunes no s'han distribuït de forma equitativa en un món en el qual guanyen uns pocs i perden milions. Tots i totes han de poder accedir a la salut", ha subratllat.