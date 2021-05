Grups ambientalistes asseguren que el príncep de Liechtenstein va matar l'ós més gran de Romania

Les autoritats de Romania asseguren que estan investigant la matança d'un gran ós bru que, segons diuen alguns activistes, va ser caçat il·legalment per un príncep de Liechtenstein en els Carpats. Grups de defensa dels animals responsabilitzen el príncep Emanuel von und zu Liechtenstein de la mort d'un ós bru mascle de 17 anys, el "més gran" vist mai a Romania. Asseguren que el va matar durant un viatge de caça al març des del seu castell a Àustria.





Imatge d'arxiu (EP)





La Guàrdia Nacional del Medi Ambient de Romania va començar una investigació el 29 d'abril passat després de veure que faltaven alguns documents, segons ha explicat a l'AFP el cap de NEG, Octavian Berceanu.





El ministre de Medi Ambient, Tanczos Barna, va explicar que havien emès un permís de caça per disparar a una óssa a Covasna ja que era una molèstia per als residents, si bé no va explicar per qui era el permís.





Van ser el grup romanès Agent Green i la branca austríaca de l'Association Against Animal Factories (VGT) els que van identificar a l'ós com "Arthur", ja que un guardaboscos de Agent Green ho havia observat durant anys. "Arthur tenia 17 anys i era l'ós bru més gran vist a Romania i probablement a la Unió Europea", va dir el president de Agent Green, Gabriel Paun.









L'oficina del Príncep Hereu de Liechtenstein va explicar que no coneixia els antecedents d'aquest "assumpte privat i personal". "No obstant això, la Casa de l'Príncep voldria assenyalar que el respecte per la natura ha estat una de les preocupacions fonamentals de la Casa i és un element central del compromís de la família amb la sostenibilitat ecològica i social", han afegit en un comunicat.





En 2016, Romania va prohibir completament la caça d'óssos, ja que l'ós bru és una espècie protegida.