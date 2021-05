Tuchel després d'eliminar al Madrid a la Champions: "Ha estat una actuació fantàstica"

Imatges del partit @ep





L'entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha felicitat el seu equip per la "gran actuació" d'aquest dimecres després d'eliminar (2-0) el Reial Madrid i avançar a la final de la Lliga de Campions de manera merescuda, malgrat perdonar moltes oportunitats però sense donar opcions al quadre blanc.





"Poden fer gol del no-res així que sempre estàs en risc. Ha estat una gran actuació de l'equip i una victòria merescuda tenir-los controlats, fins i tot malgrat fallar moltes oportunitats i no perdre mai la concentració, estar centrats i amb energia positiva", ha dit en declaracions a BT Sport.





El preparador alemany ha destacat la fam del seu equip per arribar a la final, que jugaran amb el Manchester City. "No hem perdut mai la fam. En la segona part hem estat més ben organitzats per defensar i ha estat una actuació fantàstica", ha afirmat.





"Sobre la final pregunteu-m'ho quatre dies abans. És massa aviat, hi pot haver lesions, jugadors fora de forma, qualsevol cosa. Esperarem i tant de bo arribem a Istanbul amb un equip en forma, en un bon moment. Anirem a Istanbul a guanyar", ha acabat.