TV3 va invertir 70.000 euros per fer el documental 'Jorge Fernández Díaz contra el mal'

El documental emès per TV3 el passat 4 de maig al programa 'Sense Ficció', 'Jorge Fernández Díaz contra el mal', ha costat 70.327,86 euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El contracte per fer el documental va ser signat el 23 de desembre entre la CCMA i la productora De Lorenzo Produccions i Inversions, però ha anat a càrrec d'Iu Forn, periodista del Nacional. Així i tot, a la nota de premsa de la CCMA s'explica que Jorge Fernández Díaz contra el mal és "una producció de Televisió de Catalunya, produïda per DLO Magnolia i amb la col·laboració de Frame Audiovisual".





L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz (EP)





El 8 de juliol de 2020, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va autoritzar José Antich a posar en marxa una ràdio i una televisió per Internet a partir de setembre, i si bé aquests serveis no es van dur a terme, TV3 va obrir les portes a la producció audiovisual. En el contracte, es va especificar que la "programació serà generalista i oferirà un catàleg de programes informatius i d'entreteniment, com ara documentals, informatius i culturals, sèries, manifestacions esportives, retransmissions en directe d'esdeveniments, llargmetratges, curtmetratges i concursos" i que oferiria "interacció amb l'usuari amb productes sota demanda (catàleg de pel·lícules, reportatges, etc.), oferta de productes de venda, contingut d'entreteniment, transaccions comercials".





El CAC va avisar que verificarà "a partir de l'inici de l'activitat, les característiques del servei i dels continguts declarats en el formulari de la comunicació prèvia, així com que s'adeqüen a la normativa vigent". Per això, ara el CAC haurà de verificar si entre les competències que va aprovar al juliol està la de realitzar programes com el documental 'Jorge Fernández Díaz contra el mal'.