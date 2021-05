Presó provisional per als 5 detinguts per una agressió múltiple a Santa Coloma de Gramenet

Jutjat de Santa Coloma @ep





La titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha acordat presó provisional sense fiança per a cinc dels sis detinguts com a presumptes autors d'una agressió múltiple a dues víctimes majors d'edat en la localitat el passat 23 d'abril.





La jutge ha pres declaració aquest dimecres als detinguts i ha practicat 18 rodes de reconeixement: 6 per a cadascuna de les dues víctimes i sis més per a la testimoni que figura en la causa, ha informat en un comunicat.





La titular ha acordat llibertat provisional, retirada de passaport, prohibició d'obtenir un de nou i prohibició de sortir de país per al detingut que està investigat per presumpta omissió del deure de denunciar un delicte i ha dictat sis ordres de protecció envers les víctimes - que suposen obligació als investigats d'incomunicació amb elles per qualsevol via i allunyament--.