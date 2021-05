Kiko Rivera demana perdó a Anabel Pantoja

Dies després d'haver deixat de seguir a Instagram a Anabel Pantoja i de declarar a 'Sálvame' que la seva cosina no li aportava res i que era incapaç d'entendre la seva falta de posicionament en la guerra que manté amb la seva mare, Isabel Pantoja, al no voler escoltar ni tan sols els motius pels que l'ha començat, Kiko Rivera entona el mea culpa públicament.







Anabel Pantoja i Kiko Rivera (EP)





Després d'haver meditat en els últims dies sobre el seu enfrontament amb Anabel - amb qui sempre ha mantingut una relació molt especial - i els motius que l'han portat a posar a la seva cosina a l'ull de l'huracà amb les seves crítiques, Kiko ha arribat a la conclusió que la sevillana no té culpa en res del que està succeint en la seva família i, en un gest que l'honora, li ha demanat perdó molt penedit pels seus atacs.





Ha estat a través del seu compte d'Instagram - que s'ha convertit per al Dj en una espècie de confessionari - on Kiko, amb una foto en què Anabel i ell posen feliços brindant sent tan sol uns nens, com el fill d'Isabel Pantoja s'ha disculpat, admetent que "quan un s'equivoca és bo demanar disculpes". "No permetré que aquesta lletja situació em faci perdre", ha confessat dirigint-se a la seva cosina, afegint que encara que això "no està sent fàcil" per a ell Kiko Rivera entona el mea culpa i demana perdó a Anabel Pantoja.





Anabel, per la seva banda, encara no s'ha pronunciat sobre aquest mea culpa i aquest perdó públic per part de Kiko després de les seves durs atacs. Acceptarà la col·laboradora de 'Sálvame' les disculpes del seu cosí o serà ella en aquesta ocasió la que no vulgui recuperar la seva antiga relació, una unió a prova de bales que ara està seriosament danyada?