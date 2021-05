Detingut per estafar 70.000 euros a més de 125 persones a través de diversos portals en línia

La Policia Nacional ha detingut a Pamplona a un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa continuada, blanqueig de capitals i usurpació d'identitat.





L'operació, anomenada 'Return' i desenvolupada pels agents durant més de dos anys, va permetre la identificació del presumpte autor. Per això, els investigadors van analitzar, una per una, més de 20 comptes bancaris de diferents entitats i les van ser relacionant amb les 125 denúncies detectades a tot Espanya (Navarra, Madrid, Andalusia, la Rioja, Galícia, Castella la Manxa, Castella i Lleó , Múrcia, València, Aragó, Cantàbria, País Basc i Canàries) en les que el 'modus operandi' coincidia amb l'utilitzat pel presumpte autor. El total defraudat ascendia a 70.379 euros.





Un dels anuncis falsos utilitzats pel detingut - POLICIA NACIONAL





El presumpte autor oferia els seus productes fraudulents publicant anuncis en múltiples portals en línia en què oferia tota mena d'objectes (cotxes, motos, consoles, mòbils), o lloguers d'habitacions o de pisos en diferents ciutats del territori espanyol amb "uns preus irrisoris a comparació als que marca el mercat "i amb fotografies d'habitatges reformades i en bon estat, ha explicat en una nota la Policia Nacional.





Una vegada que els compradors ingressaven els diners, descobrien que els objectes adquirits mai arribaven i que els pisos anunciats eren falsos. La Policia Nacional ha destacat que, "en moltes ocasions, els perjudicats buscaven desesperadament un lloc on poder residir de manera urgent".





Durant les dates de confinament estricte derivat de l'estat d'alarma en 2020 com a conseqüència de la pandèmia, les víctimes havien de buscar llocs alternatius en què allotjar-se, donant-se el cas per exemple d'uns estudiants d'Andalusia que després de realitzar un pagament d'uns tres mil euros per llogar un habitatge a Madrid on anaven a cursar estudis, es van desplaçar fins a la capital, quedant al carrer a l'adonar-se que havien estat víctimes d'una estafa, ha indicat el cos policial.





Els investigadors van comprovar com el detingut era titular de 25 comptes bancaris en diferents entitats i de 150 línies telefòniques diferents. A més, es valia de persones a les que havia estafat prèviament per utilitzar els seus documents nacionals d'identitat amb noves víctimes amb la finalitat d'"aportar aspectes d'autenticitat a la conversa i protegir també la seva pròpia identitat".





"Això suposava no només una major complexitat per arribar al punt d'inici de les estafes sinó que generava perjudicis a les persones a les que usurpava la identitat ja que rebien trucades telefòniques d'altres víctimes, així com citacions judicials o policials per comparèixer per fets en els que no tenien res a veure ", ha assenyalat la Policia Nacional.





DETINGUT A 2014 per estafar 37.000 EUROS A 148 PERSONES





La investigació va revelar també que el presumpte autor havia estat detingut el 2014 per un delicte continuat d'estafa sobre 148 persones, a les que arribo a defraudar 37.104 euros.





Després de la detenció, un cop identificat i localitzat pels investigadors, i després d'obtenir el preceptiu manament judicial d'entrada, es va procedir a un registre domiciliari de la seva vivenda en què van confiscar targetes associades als comptes bancaris investigades, així com una sèrie de documents en què apareixien anotacions de transaccions bancàries, múltiples números de telèfons i números de DNI i consoles i jocs que utilitzava per posar els anuncis als portals de compra venda d'articles de segona mà.





El detingut va ser posat a disposició de l'autoritat judicial juntament amb les diligències d'investigació. L'operació continua oberta.