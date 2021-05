Un coet xinès "descontrolat" podria caure a l'altura de Madrid

El Pentàgon ha dit que està rastrejant un gran coet xinès que està fora de control i que tornarà a l'atmosfera de la Terra aquest cap de setmana, el que genera preocupacions sobre on poden tenir impacte els seus enderrocs. Si bé el Pentàgon intenta rastrejar el coet, no aconsegueix fer-ho amb exactitud i només saben que està orbitant a l'altura de Nova York, Madrid o Pequín.







Coet Llarga Marxa 5B que va posar en òrbita el mòdul central de l'estació espacial xinesa (EP)







S'espera que el coet xinès Long March 5B entri a l'atmosfera de la Terra "al voltant del 8 de maig", segons un comunicat del portaveu del Departament de Defensa Mike Howard, que va dir que el Comando Espacial dels Estats Units està rastrejant la trajectòria del coet.





El "punt exacte d'entrada a l'atmosfera de la Terra" del coet no es pot identificar fins d'aquí a unes hores després de la seva reentrada, va dir Howard, però el 18è Esquadró de Control Espacial proporcionarà actualitzacions diàries sobre la ubicació del coet a través de la pàgina web Space Track. Els xinesos van utilitzar el coet per llançar part de la seva estació espacial la setmana passada. Si bé la majoria dels objectes de deixalles espacials es cremen a l'atmosfera, la mida del coet, de 22 tones, ha generat preocupació que parts grans puguin tornar a ingressar i causar danys si colpegen àrees habitades.





Així i tot, segons Jonathan McDowell, astrofísic del Centre d'Astrofísica de la Universitat de Harvard, la situació "no és la fi dels dies". "No crec que la gent hagi de prendre precaucions. El risc que hi hagi algun dany o que colpegi algú és bastant petit, no menyspreable, podria succeir, però el risc que et colpegi és increïblement petit. I així no perdria ni 1 segon de son per això com una amenaça personal", va dir.





La preocupació per les deixalles espacials es produeix després que la Xina va llançar el primer mòdul de la seva estació espacial planejada dijous al matí des del lloc de llançament de Wenchang a l'illa meridional de Hainan, segons l'Administració Nacional de l'Espai de la Xina.