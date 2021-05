Ben Affleck envia un vídeo a una noia que el "va rebutjar" en una aplicació de cites

Una dona a TikTok es va tornar viral després d'explicar que Ben Affleck li havia enviat un missatge directe d'Instagram preguntant-li per què va desfer el matx amb ell en una aplicació de cites. La dona, Nivine Jay, va dir que ella i Affleck van coincidir a Raya, una aplicació de cites exclusiva en la qual hi ha molts usuaris famosos.





Jay, actriu i model, es va gravar a si mateixa penedida i va agregar un text que deia: "Recordant el moment en què vaig coincidir amb Ben Affleck en Ratlla i vaig pensar que el seu perfil fals, així que vaig eliminar el matx i em va enviar un vídeo a Instagram ". El vídeo després mostra a un home que sembla ser Affleck preguntant, "Nivine, per què em vas eliminar el matx? Sóc jo".





Jay va publicar el vídeo en TikTok diumenge i es va tornar viral després que ser publicat també a Twitter. Molts dels comentaris en el vídeo original feien broma a costa d'Affleck, mentre que altres van expressar incredulitat. "La forma en què va dir 'sóc jo', la meva ànima hauria abandonat el meu cos", va dir un usuari. Jay va respondre al comentari dient: "Confirmo que la meva ànima va deixar el meu cos".





Raya és una de les aplicacions de cites més populars per a rics i famosos. Els usuaris han de passar per un rigorós procés de sol·licitud per unir-se a l'aplicació. Només el 8% dels sol·licitants són acceptats a la plataforma, ha informat The New York Times. Cara Delevingne, Drew Barrymore, Amy Schumer, John Mayer, Kelly Osbourne i Trevor Noah es troben entre les estrelles que han estat vistes usant a Raya, com va informar anteriorment Hillary Hoffower de Insider.

















Page Six va informar per primera vegada en 2019 que Affleck estava usant a Raya després de divorciar-se de l'actriu Jennifer Garner en 2018. Després va romandre en públic en silenci sobre la seva vida amorosa abans de la seva relació àmpliament discutida i ruptura amb Ana d'Armes, a qui conèixer mentre filmava el pròxima pel·lícula "Deep Water". Recentment va ser vist amb el seu ex promesa, Jennifer Lopez, que va anunciar la seva separació d'Alex Rodríguez a l'abril.