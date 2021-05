Els hostalers veuen "inacceptable" un pla sectorial sense tests ni vacunació per accedir als locals

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha titllat d'"inacceptable" que l'esborrany de el pla sectorial per reactivar el sector no contempli la realització de tests de detecció de coronavirus ni vacunació com a requisits previ per accedir a locals de lleure.





Terrassa a Barcelona @ep





Segons ha informat la federació aquest dijous en un comunicat, està prevista per aquest divendres una reunió amb el Govern per seguir debatent sobre el text de el pla sectorial, a la versió provisional la Fecasarm ja va presentar al·legacions --afirma-- precisament per no incloure aquests requisits.





El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha assegurat que els locals aporten un 99,9% de seguretat davant "el 0% de seguretat que aporten les festes il·legals i els botellons, que es multiplicaran a partir de el dia 9 de maig" , quan decau el toc de queda.





La Fecasarm ha lamentat que l'oci nocturn sigui l'"únic" sector que encara no té un pla sectorial, quan és un dels més afectats per les restriccions per frenar els brots de coronavirus ja que els seus negocis porten prop de 14 mesos tancats, en paraules de la federació.





Concretament, la Fecasarm ha exigit que es faci obligatori demostrar que els clients han passat la malaltia tres mesos abans de l'hora d'entrar, o que estan vacunats, o presentar un test amb resultat negatiu i realitzat en les 72 hores prèvies a l'accés.





Tot això hauria d'acreditar mitjançant una app gratuïta i compatible amb els tests i la vacuna que permetria fer un posterior seguiment de qualsevol possible contagi entre els assistents.