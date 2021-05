Forcadell anuncia que no respondrà al Tribunal Suprem sobre els indults

L'expresidenta de Parlament Carme Forcadell ha anunciat aquest dijous que no contestarà al Tribunal Suprem (TS) sobre les peticions d'indult perquè creu que no és un tràmit preceptiu i que té uns interessos darrere: "El que volen és humiliar-nos".





Carme Forcadell (EP)





"Personalment no respondré perquè no sé a quin motiu obeeix que em facin a mi aquesta pregunta quan en els altres casos no s'ha fet", ha sostingut en una entrevista d'Europa Press, després que el Suprem donés el dimecres cinc dies de termini als presos de l'1-O perquè expressin el que considerin convenient sobre les peticions d'indult formulades a favor seu, de cara a que el TS elabori el seu informe al respecte.







Forcadell ha afirmat que mai s'havia demanat a presos manifestar-se sobre peticions d'indult que han fet terceres persones, pel que ha defensat que no contestar és la manera de "no entrar en el seu joc i en el seu relat".





"Això no es fa, ni és preceptiu ni és necessari ni s'ha fet en altres casos. Per què es fa ara? Precisament entenc que és per humiliar-nos. Per això crec que no cal contestar, no cal entrar en el seu relat ni en el seu joc ", ha afegit.





Considera que no contestar no hauria obstaculitzar el tràmit dels indults, perquè creu que està en el seu dret i que la decisió de concedir l'indult és del Govern espanyol "independentment del que opini el Tribunal Suprem", i ha expressat el seu respecte per la que puguin fer altres presos, com el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que sí que ha contestat dient que la seva prioritat no és sortir de presó i que prefereix l'amnistia.





De fet, Forcadell també ha insistit que el que s'hauria d'aplicar és l'amnistia i no l'indult perquè és una solució col·lectiva i no individual, i "demostraria la voluntat de Govern de solucionar el conflicte i arribaria a tots els represaliats" independentistes, no només als presos de l'1-O.





"NO EM VULL AVANÇAR"

Preguntada per si li agradaria rebre l'indult per millorar la seva situació personal tot i que considera que no és una solució al conflicte, l'expresidenta de la Cambra catalana ha contestat que només es pronunciarà si arriba: "No vull parlar perquè també afecta molt a les nostres famílies. si ens senten molt parlar, quan les flames es fan il·lusions, intento ser realista. quan arribi em pronunciaré, de moment no ha arribat encara. no em vull avançar ".





"El ministre de Justícia va dir que abans de final d'any arribaria una proposta de reforma del Codi Penal. Estem a mes de maig i no ha arribat res", ha criticat, de manera que ha rebutjat posicionar-se sobre l'indult ni altres mesures pel moment.





A més, ha responsabilitzat el Suprem i no al Govern central el retard de l'indult perquè és el tribunal el que s'ha demorat amb l'informe preceptiu que ha de remetre abans que l'Executiu de Sánchez dicti l'indult, però creu que el TS també s'ha guiat per criteris polítics i exemple d'això és que hagi anunciat aquest nou pas de la tramitació un cop s'han celebrat les eleccions de la Comunitat de Madrid: "és un tema polític".





MILLORAR EL SISTEMA PENITENCIARI

Forcadell va publicar fa uns mesos el llibre 'ESCRIVIM el futur amb tinta lila' --escrivim el futur amb tinta lila-- (Destino), en què relata la seva experiència a la presó i narra les accions que ha dut a terme dins de la presó per millorar les condicions de les dones preses, i espera que serveixi perquè la societat conegui la situació d'aquestes dones.





A partir de la seva experiència a la presó, l'expresidenta de Parlament ha apostat perquè el sistema penitenciari sigui més obert, de manera que els interns puguin tenir una feina en la societat durant el dia i passar la nit a la presó, ja que considera que això ajudaria a que estiguin "més en contacte amb la societat a la que s'han de reincorporar".





Aquesta és una de les propostes que ha traslladat a la consellera de Justícia, Ester Capella, i ha afirmat que la Conselleria també està d'acord amb obrir el sistema penitenciari però que és una "qüestió de pressupost" i espera que la nova presó de dones que la Generalitat construirà a la Zona Franca de Barcelona per substituir la de Wad-Ras, on està actualment Forcadell, s'adapti a aquest model de presó que proposa.