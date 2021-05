Gonzalo Gortázar: "Acompanyarem als nostres majors en el seu procés de digitalització"

@CaixaBank







A preguntes Catalunyapress sobre si la creació d'un equip de gestors especialitzat en els clients majors de 65 anys té a veure amb la lluita de CaixaBank contra la bretxa digital, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha manifestat que "davant el repte estructural de la digitalització que suposa un canvi de paradigma en el sector i on més del 70% dels nostres clients són digitals, la creació d'aquest equip especialitzat en majors de 65 anys cerca acompanyar a aquest sector de la població en el seu procés de digitalització, aportant una major qualitat del servei ".





Caixabank va presentar la setmana passada aquest servei de gestors especialitzats en el sector sènior com a mostra de la seva fidelitat als valors de l'entitat i els seus orígens fundacionals per "donar resposta a les necessitats específiques dels majors de 65 anys i oferir-los un acompanyament basat en la proximitat, la confiança i el contacte de qualitat. És una aposta de valor que es posa en marxa a la direcció territorial de barcelona i que comptarà amb un ampli equip de 154 consellers repartits entre les 151 oficines Store ".





En la seva presentació de resultats Gortázar a més ha tingut paraules d'agraïment a Isidre Fainé del què ha dit "té una trajectòria en el nostre sector de més de 60 anys i és el artífite de l'èxit d'aquesta fusió. Ho ha fet sempre creient en el capitalisme social , que té a veure amb tornar a la socidad part dels benedicis, si s'escau a través de la fundació la Caixa. es pot fer el bé, i ell ho fa a través de la tercera fundació del món gràcies a que es reverteixen part dels beneficis a la societat. Com a persona és un líder responsable, honest i humà ".





Gortázar: "Prendrem les decisions que siguin necessàries escoltant a tothom"





El conseller delegat de Caixabank ha desgranat en la seva intervenció els dos reptes que afronta l'entitat. D'una banda el procés de digitalització i per l'altre els tipus d'interes negatius que ha afirmat "Caixabank no repercutirà en els seus clients". Tots dos escenaris ha explicat en la roda de premsa de presentació de resultats "augmenten la pressió i redueixen el marge de benefici, per això les entitats hem de prendre mesures. És la nostra obligació fer-ho, perquè no fer-ho comportaria conseqüències pitjors. A vegades s'han de prendre decisions difícils i les afrontarem demostrant a la societat que podem dur-les a terme resituant als afectats per l'ERO i acompanyant-los en aquest nou món que requereix noves habilitats i es crearan noves oportunitats d'ocupació i llocs de treball de nova creació " .





Des de la escolta i el diàleg ha concretat Gortázar que van afrontar les negociacions "amb els sindicats en una situació que no és agradable per a ningú, però que cal emprendre per salvaguardar els 43.000 llocs de treball de l'estructura on ja no hi haurà duplicitat de llocs de treball després de la fusió amb Bankia. Un pas endavant per afrontar millor els reptes que tenim per davant, oferint millors serveis a una major quantitat de clients i situant-nos com a primera entitat bancària ".





RESUM DELS RESULTATS DE CAIXABANK

























El Grup CaixaBank, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo Gortázar, ha optingut en el primer trimestre del l'any un benefici atribuït sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia de 514 milions d'euros, davant els 90 milions registrats en el mateix període de l' exercici anterior i afectats per les provisions constituïdes per anticipar-se a impactes futurs associats a la Covid-19.





L'entitat va formalitzar a finals de març el procés de fusió amb Bankia, consolidant el seu lideratge en el sistema financer espanyol, ja que després de l'operació supera els 663.000 milions d'euros en actius i presta servei a 21,1 milions de clients a Espanya i Portugal .









El resultat atribuït del primer trimestre se situa en 4.786.000 d'euros, un cop incorporats els impactes extraordinaris associats a la fusió amb Bankia, a l'generar un fons de comerç negatiu (badwill) de 4.300 milions d'euros.





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat que amb la fusió amb Bankia "consolidem el nostre lideratge en el sistema financer, vam arribar quotes de mercat de l'entorn de l'25% i els millors ràtios de solvència, liquiditat i qualitat creditícia entre els grans bancs a Espanya. Això ens està permetent donar suport decididament a famílies i empreses per sortir d'aquesta crisi i liderar la recuperació econòmica ".





Els ingressos core de CaixaBank -sense integrar en el període l'activitat de Bankia- arriben 2.066.000 d'euros a tancament del primer trimestre, amb un increment de l'1% en taxa interanual. En un entorn de tipus negatius, el marge d'interessos es redueix un 0,7%, fins a 1.191 milions d'euros, caiguda que es veu compensada pels ingressos per contractes d'assegurances (+ 9,3%), els resultats associats a participades asseguradores (+ 39,2%) i el creixement de les comissions (+ 0,2%).





Les despeses d'administració i amortització recurrents es redueixen un 3,3% en taxa interanual, fins a 1.149.000 d'euros, una caiguda que reflecteix els estalvis associats a les prejubilacions de 2020, la gestió de la base de costos i als menors despeses incorregudes en el context de la Covid-19.





CaixaBank ha enfortit les seves quotes de mercat després de la fusió, amb un 25,3% en crèdits i un 25,2% en dipòsits a llars i empreses, i un 24,9% en fons d'inversió.





L'entitat manté una sòlida posició de solvència i liquiditat, molt per sobre dels nivells exigits. La ràtio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 14,1% i el LCR és de el 309% mostrant una folgada posició de liquiditat molt per sobre de l'mínim requerit de el 100%.





La mora se situa en el 3,6% i la ràtio de cobertura es manté en el 67%. A més, el cost de l'risc (últims 12 mesos) se situa en el 0,61%.









SUPORT A FAMÍLIES I EMPRESES





Gortázar ha posat en valor que "vam acabar aquest primer trimestre amb un benefici recurrent de 514 milions d'euros, una xifra que mostra ja un clar avanç cap a la normalitat".





Segons el conseller delegat de l'entitat, "som conscients dels enormes desafiaments estructurals als quals s'enfronta el sector bancari, derivats fonamentalment de el procés de digitalització de l'economia i dels tipus d'interès negatius. Per això hem volgut anticipar-nos, escometent aquesta integració que ens permetrà millorar substancialment la nostra posició competitiva ".